Los Obama, nuevos niños mimados de Netflix

Uno asume que un presidente sólo tiene dos opciones (no excluyentes) cuando abandonan sus despachos de mandamases: dar conferencias en universidades por precios brutales o trabajar de asesores para empresas eléctricas o telefónicas que se habían beneficiado de sus políticas. Pero no. También se pueden convertir en productores de televisión como Barack Obama, que ha fichado para Netflix junto a su mujer Michelle.

“El presidente Barack Obama y Michelle Obama han llegado a un acuerdo de varios años para producir películas y series para Netflix, incluyendo de forma potencial series de ficción, programas informativos, docuseries, documentales y películas”, anunció este lunes Netflix desde su cuenta oficial de Twitter.

Hay que aclarar que en los Estados Unidos a los exmandatarios les queda el título de “Presidente” en forma vitalicia.

Esta nueva faceta del matrimonio tiene que ver con su visión de ver la vida y hacer política. “Siempre han creído en el poder de la narración de historias para inspirar”, explicó Eric Schultz, asesor del expresidente, a la revista Times.

¿Y por qué Netflix estaba interesado en contratarles? Porque ellos mismos son un poderoso altavoz para promocionar sus propias producciones: solamente Barack tiene 103 millones de seguidores en Twitter y más de 55 millones de seguidores en Facebook. En estos tiempos de exceso de contenidos y donde llamar la atención es casi una misión imposible, tener tantos followers es una mina de oro para vender las propuestas.

Los seguidores de los Obama en redes sociales son una herramienta perfecta para promocionar contenidos

Se espera que produzcan una serie documental con testimonios de personas e historias inspiradoras y también se rumorea que el expresidente podría moderar conversaciones sobre salud, inmigración, política exterior o sobre el cambio climático. En Netflix tienen claro que no solamente deben ofrecer series y películas sino cualquier contenido audiovisual que se podría ver en televisión.

También se rumorea que Michelle Obama podría presentar un espacio sobre nutrición, uno de los temas bandera durante su paso por la Casa Blanca, o que ambos presten su marca o respaldo para documentales o programas alineados con sus creencias y valores.

Lo que se desconoce es el valor de dicho acuerdo para el matrimonio Obama aunque los últimos fichajes sonados de Netflix se movían entorno a las nueve cifras. Nos referimos al caso de Shonda Rhimes, creadora de Anatomía de Grey y Scandal, que tiene un contrato de exclusividad valorado en más de 100 millones de dólares, o el caso de Ryan Murphy, creador de Glee y American horror story, que firmó por el gigante televisivo por 300 millones.