Gwyneth Paltrow relató cómo fue el día que Brad Pitt quiso matar a Harvey Weinstein

Fue durante una premiere. En Broadway, Nueva York, se estrenaba una de las obras más maravillosas: Hamlet. Año: 1995. Muchos de los fotógrafos se deleitaron al ver a la pareja, pero notaron que estaban serios. Demasiado serios. Ellos, que siempre sonrían, no podían disimular un enojo. Brad y Gwyneth fueron novios entre 1995 y 1997.

Fue la noche en que un iracundo y explosivo Brad Pitt quiso matar a Harvey Weinstein luego de saber que había acosado sexualmente a su por entonces novia, la actriz Gwyneth Paltrow.

Esa noche, Pitt estalló de ira al ver al megaproductor de Hollywood ser uno de los invitados estrella de la gala. Impulsivo, no pudo contenerse y lo abordó. Lleno de furia lo empujó contra una pared y le prometió que lo mataría.

“¡Si vuelves a hacerla sentir incómoda, te mataré!”, fue el alarido que el protagonista de Seven le gritó a Weinstein, de quien durante años se supo que era un acosador serial, pero a quien nadie en la industria cinematográfica de Estados Unidos se animaba a denunciar. Debieron pasar más de 20 años hasta que todo se conociera. La revelación la hizo en el programa The Howard Stern Show.

Paltrow ya había explicado en una entrevista dada al diario The New York Times que también había sido víctima de la red de acoso del productor. Pero jamás había dado detalles respecto de cómo fue la noche en que Pitt tuvo oportunidad de poner en su lugar a Weinstein sin temer las represalias que podría tener sobre su trabajo.

“Tenía dos películas y tenía miedo de que fueran canceladas”, dijo Paltrow durante una entrevista radial con Howard Stern. “Y con Brad Pitt estábamos en la apertura de Hamlet, en Broadway, y Harvey estaba allí. Entonces lo lanzó contra una pared. Es el mejor. Después vino hacia mí y me dijo exactamente lo que le dijo: “¡Si tú vuelves a hacerla sentir incómoda, te mataré!”.

En una crónica del 4 de mayo de 1995 que hacía referencia a la gala de presentación de la obra, el columnista George Rush del diario Daily News, notó que algo no estaba bien con la pareja y los describió como “particularmente tímidos”. Lo que no supo, o no quiso contar el editorialista, era qué había sucedido allí dentro.

Ahora, se espera que Pitt produzca una película en la que contará detalles de todos los abusos -o los que salieron a la luz- que cometió Weinstein durante su reinado en Hollywood.