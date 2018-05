Organizaciones cuestionan a Salud y al Ministerio Público

El caso de la nena de diez años expone, según organizaciones de mujeres, graves falencias por parte del Estado en situaciones críticas como el abuso de niñas. Hablan de violencia institucional y vulneración de derechos.

Desde el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades denunciaron que la chica abusada por su padrastro había sido atendida en febrero pasado en el hospital Papa Francisco, en la zona sudeste de la capital saltela.

Irene Cari, titular de esa entidad feminista, se reunió ayer con la madre de la niña y otro familiar. Durante la conversación, remarcaron que la chica asistió por dolores estomacales, pero en ese nosocomio solo le indicaron una dieta.

"Le hicieron una palpitación y le dijeron que estaba constipada", agregó Cari.

Asistencia

El Foro de Mujeres por la Igualdad asiste a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus parientes, a través de un convenio con la Provincia. Ya están actuando ante este caso que conmovió a todo el país.

"Ellas sienten que fueron muy violentadas, se sienten sensibles. Se las puso en una situación de estigma social", planteó la dirigente sobre el estado de la niña y su madre, quienes aceptaron seguir con el embarazo.

La niña recién fue al hospital Materno Infantil el 9 de mayo, donde le diagnosticaron el embarazo pero ya llevaba 19 semanas de gestación. El protocolo que estuvo vigente hasta ayer establecía el plazo de doce semanas para la práctica del aborto no punible.

"Hubo una omisión del Estado desde el comienzo, cuando en el hospital Papa Francisco no llegan a diagnosticar que estaba embarazada. Evidentemente no funcionan los agentes del Estado, no hay un programa de emergencia de violencia de género en ese ámbito", cuestionó Cari.

Por otra parte, desde el Foro ponen en duda la información que recibieron la niña embarazada y su mamá sobre el protocolo para el aborto no punible.

"Es evidente que hay desinformación, incluso por parte de la psicóloga. Entendemos que hubo manipulación porque no se le ha dado la información necesaria, justa, precisa y de emergencia", manifestó Cari.

Cuando trascendió el caso, desde el Gobierno provincial comunicaron que se dio intervención a la asesora de Menores Patricia Gómez de González en turno y al médico forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Gómez de González les informó "la voluntad de continuar con el embarazo manifestada por la niña y su madre".

"Ellas firmaron con pleno conocimiento de seguir con el embarazo en este contexto de desinformación y vulneración de derechos", remarcó Cari.

Piden investigar el caso

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres pidió que se investigue las actuaciones que se realizaron en el caso de la niña de diez años, abusada por su padrastro y que no accedió al aborto no punible.

Solicitaron a la asesora general de Incapaces de la provincia, Mirta Lapad, información sobre el procedimiento que llevan adelante los asesores para hacer efectivo los derechos de las personas gestantes que requieran esa práctica, para detectar posibles intervenciones sesgadas.

Pidieron, además, información estadística vinculada a la cantidad de intervenciones de asesores en casos de solicitudes de aborto no punible y cuántos de esos casos culminaron en la realización de la práctica.

Al Juzgado de Violencia Familiar y de Género, el Observatorio requirió que inicie una investigación por presunta violencia institucional y que corra el traslado al fiscal ante posible incumplimiento de los deberes de funcionario público. Quieren, por otra parte, la intervención a la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial de la provincia.

El Observatorio realizó desde hace años planteos para que se quiten las restricciones al aborto no punible.