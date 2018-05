El Tribuno BB quedó verde de bronca al no poder cerrar la serie contra Lanús

El Tribuno Básquetbol (TBB) dejó pasar este jueves la chance de vencer a Lanús y clasificar a semifinales de los play-offs nacionales del Torneo Federal, al perder anoche por 81 a 56. Ahora la serie de cuartos de final está 2 a 2 y se definirá el próximo domingo en Buenos Aires, donde el verdolaga supo ganar el primer partido de la llave. Hay una vida más y por ella seguirá luchando el quinteto salteño.

Otro lleno total tuvo el complejo Nicolás Vitale en el cuarto punto de la serie. Con el apoyo de su gente el verdolaga salió a jugar con una cuota de nerviosismo que lo llevó a fallar mucho en el primer cuarto, pero las equivocaciones también se presentaban en Lanús. Las imprecisiones hicieron que el partido no sea vistoso, pero el local pudo imponer una leve supremacía que lo llevó a ganar el primer cuarto por 15 a 12.

Un hecho que pocas veces se ve en una cancha de básquet sucedió a casi dos minutos de cerrar el primer cuarto; el piso de parquet se rompió justo debajo del aro que defendía El Tribuno; los árbitros detuvieron el partido para que se arregle ese sector. Después de algunos minutos se reparó el piso y continuó el juego.

La tónica no cambió en el segundo parcial. El Tribuno siguió errando más de lo habitual, especialmente en tiros de tres, que solamente convirtió tres de trece intentos. El porcentaje de tiros de campo también fue bajo, 34% contra 48% del granate. El visitante se convirtió en protagonista del juego con sus bombas de tres puntos, que lo alejaron en el marcador; la visita llegó a sacar una ventaja máxima de ocho puntos hasta ese momento, manejó mejor el cierre y se fue al descanso conuna ventaja de 36 a 29.

Esa diferencia no fue lo peor de la noche para el verdolaga; Lanús apretó el acelerador en el tercer cuarto, logró un alto porcentaje de eficacia para sacar una máxima diferencia de 18 puntos. El granate hizo de la defensa su arma más importante y con rápidas ofensivas se escapó en el marcador. Para esto fue fundamental la figura del base Kevin Jerez Pilotti.

El Tribuno no pudo revertir la mala noche en el Vitale, falló en su objetivo de cerrar la llave en casa y ahora deberá definir nuevamente en el estadio Antonio Rotili de Lanús. El partido se jugará el próximo domingo a partir de las 20.

“Hay que asumir la derrota y cambiar el chip”

Hubo poco que decir en El Tribuno BB después de la derrota por 25 puntos de diferencia frente a Lanús, que deja la serie igualada en 2. Uno de los que se animó a hablar sobre la caída fue Federico Parada.

“Nos ganaron bien, hicieron mejor su trabajo, tuvieron una buena noche. Strack tuvo un buen partido, también Pilotti. Nosotros tuvimos malos lanzamientos de tres puntos (5 aciertos en 26 intentos). Tenemos que asumir la derrota y cambiar el chip”, señaló el jugador verdolaga.

Luego continuó: “Se nos hizo cuesta arriba, seguimos abusando del lanzamiento de tres puntos cuando debíamos penetrar por abajo y cargarlos de falta. Nosotros no pudimos contrarrestar su buena defensa”,

Ahora El Tribuno deberá ir al sur del conurbano bonaerense para lograr la clasificación a semifinales del Federal, donde se jugará el ascenso a la Liga Argentina.

Así como Lanús logró igualar la serie, también Belgrano de San Nicolás y Regatas de Concepción del Uruguay estiraron sus llaves a un quinto juego. Belgrano venció en su terreno a Central Olímpico de Ceres por 95 a 85 y ahora la serie se traslada a Santa Fe. De esta confrontación saldrá el rival de El Tribuno o Lanús,

En tanto, Regatas pudo recuperar la ventaja de la localía al derrotar a River Plate en Núñez por un ajustado 76 a 73. El quinto juego de estas dos series también se disputarán el próximo domingo.

La síntesis

TBB 56 LANÚS 81

E. Cancina 3 K. Pérez 18

F. Arias 15 L. Strack 17

M. Saravia 6 A. Madera 15

F. Parada 12 D. Mansilla 5

E. Freeman 14 (fi) F. Varela 9 (fi)

G. Reguilón 0 L. Cassetai 8

N. Szeinkop 0 A. Suárez 0

L. Villalba 6 J. Quercetti 0

G. Farah 0 E. Ávalos 0

O. Collado 0 P. Calderón 9

A. Heredia 0 M. Lucero 0

A. Schej 0 K. Bacci 0

DT: P. Martínez DT: E. Vallet

Parciales: 15-12 (15-12), 14-24 (29-36), 10-19 (39- 65) y 17-26 (56-81).

Cancha: N. Vitale

Árbitros: Marcelo Pérez, Elías Raboy y Ariel Musdky .