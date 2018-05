El pueblo de Vaqueros le rendirá su “Serenata“ al gran héroe gaucho

Se viene una edición de la Serenata al Héroe Gaucho, que se llevará a cabo el sábado 16 de junio, desde las 21, en el predio municipal de la localidad de Vaqueros.

El festival folclórico, que se realiza en honor al general Martín de Güemes, contará con la figura estelar del Chaqueño Palavecino.

La décimo novena edición contará además con una cartelera de lujo: Sergio Galleguillo, Oficial Gordillo, Los Sauzales, Franco Barrionuevo y Los Changos, Los Juveniles Panda y muchos artistas más. Para los más jóvenes estarán los mejores exponentes del trap del país: Khea, Cazzu, Seven Kayne y Elías Sánchez.

Las entradas anticipadas están a la venta en New Time (Caseros 602) y en Pesao GYM(Belgrano 870). Vip: $1000, plateas vip: $800, plateas sin numerar $400, popular $200.

“El festival de Vaqueros tiene un sabor especial porque se realiza en homenaje a nuestro gran héroe gaucho Martín de Miguel de Güemes. Desde sus inicios fuí partícipe de esta convocatoria popular, por lo consiguiente siento parte de ella”, dijo recientemente el convocante Oscar Esperanza Palavecino.

Sin dudas un proyecto increíble que encabeza Daniel Moreno, intendente de Vaqueros; también se involucran personas del ambiente del folclore, que saben a forma cierta como se despierta el entusiasmo de los amantes del canto popular.

“Se trata de un evento popular que adquiró notoriedad con el paso de los años y que llena de orgullo a los vaquereños, que vieron crecer este encuentro hecho a pulmón, con mucho esfuerzo, por un grupo de personas. Nos entusiasma saber que trabajamos juntos por un objetivo que se traduce en lo que hoy podemos celebrar como el encuentro folclórico clásico de todas las vísperas del Día de Güemes”, sostuvo el jefe comunal.

Cabe destacar que la Serenata al Héroe Gaucho es el festival folclórico más cercano a la capital salteña en la actualidad, más allá de algunos que se realizan en forma esporádica. El encuentro vaquereño, con sus casi 20 años de vida, permitió a los salteños disfrutar de interesantes propuestas del canto popular, que se congregan en el escenario del amplio predio festivalero montado a orillas del río Vaqueros.

Sergio Galleguillo será otro de los números centrales en el festival folclórico. Su carisma especial, su canto y su pasión, lo convirtieron en una persona especial dentro del folclore. Con el correr del tiempo, el riojano también se convirtió en un vocero de lo que le importa que la gente sepa. ‘Yo creo que si tenés la posibilidad de subir a un escenario, no lo tenés que desaprovechar. Ahora subo y hago mi política, que no es partidaria sino que es una política social‘, comentó Galleguillo.

El cantante riojano es uno de los artistas más requeridos dentro del circuito folclórico. La chaya será motivo para que la harina se instale en suelo salteño.

Desde Tucumán se sumará uno de los humoristas más taquilleros del momento: El Oficial Gordillo. Se trata de un artista que en los últimos años extendió su propuesta a todo el país.