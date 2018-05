Los Sauzales revalorizan las costumbres y tradiciones de Salta

Los Sauzales vienen encarando una interesante gira por Estados Unidos. Mañana sábado presentarán su repertorio en la ciudad de York, mientras el domingo actuarán en Quenes.

El martes próximo presentarán su canto en Indianápolis, mientras el miércoles y jueves cantarán en Chicago.

El conjunto partió hace unos días rumbo a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Desde allí lo hizo a Panamá y luego a Miami.

“Se nos presentó una oportnuidad inmejorable y no desperdiciamos la ocasión. Es un orgullo inmenso llevar el canto de Salta hacia nuevas fronteras, además significa un desafío enorme en el plano profesional”, sostuvo Kique Villagra, uno de los integrantes del grupo salteño, antes de emprender el viaje.

“El 1 de junio partiremos de vuelta a Santa Cruz, donde realizaremos la presentación del disco ‘30 años Sauzales’. El material tuvo muy buena repercusión en la gente”, agregó Villagra.

Tres décadas de canto resume la carrera artística de Los Sauzales, que pasearon su repertorio por todo el territorio nacional. Nacieron un 17 de julio del año 1986, en el Concurso de la Feria de la Cocina Regional, en el complejo Sargento Suárez, que organizaba diario El Tribuno.

“La suerte, el trabajo y la perseverancia, nos permitió recorrer los festivales más importantes del país, llevando tanto en la imagen como en nuestro canto, un estilo inconfundible y particular. Durante 25 años llevamos el traje de gaucho como imagen representativa de nuestra provincia. Muchos fueron los integrantes que pasaron por el conjunto y hoy contamos con una nueva imagen en la vestimenta (campestre moderna), pero el estilo siempre se mantuvo intacto”, sostuvo el líder del conjunto salteño.

En la actualidad, el grupo se completa con: Marcos Zeitúne Hernández, Ezequiel Toti Miranda y Luciano Guzmán Cieri. Ellos son parte irrefutable de la historia del cancionero popular argentino, y con más de tres décadas de canto no han hecho otra cosa que revalorizar las costumbres y tradiciones de su Salta natal.

Toda la historia de Los Sauzales empezó a escribirse con los hermanos Guillermo y Kique Villagra.

“Guille tocaba el bombo y yo la guitarra. El lugar que realmente nos cautivó fue Atocha. Ahí comenzamos a armonizar como dúo, de una manera muy sencilla. La primera zamba que sacamos no podía ser otra que La Solís Pizarro. La siguiente propuesta fue con Marcelo Piqué y el recordado Pantera Julio López. El diario El Tribuno promocionaba el evento denominado La Feria de la Cocina Regional, donde se realizaba un certamen para nuevos valores folclóricos. Ya en la instancia semifinal incorporamos a una cuarta voz: Ernesto Delgado. Finalmente logramos el primer puesto compartido con Grynka Veray, liderado por Carlos López, hoy un gran amigo de la música y la vida”, aseguró Villagra.

Un tiempo después, decidieron cambiar el estilo del conjunto, de la mano del maestro Lito Nieva. Kique encaró por otro camino e incorporó a Los Sauzales a: César Alcoba, Marcelo Mena y la vuelta de su hermano Guillermo.

“Muchos amigos fueron dejando en Los Sauzales cariños, recuerdos, anécdotas y fundamentalmente sus voces, como por ejemplo recordar a: Alelo Samán, Guigo Scherer (fallecido), Josi Alvarez, Guillermo Moreno y Leonardo Tejerina. Jamás los olvidaremos por todo lo que hicieron por nuestra música popular y por lo brindado a Los Sauzales”, enfatizó el cantor.

Desde hace algún tiempo estos consolidados Sauzales, no han hecho otra cosa que ratificar la solidez de su estilo propio, único, e inconfundible, con una imagen tan salteña como su canto.

Los Sauzales fueron Consagración de Jesús María, en 1998; también alcanzaron el premio Revelación en el Festival de la Vendimia, en Mendoza. Lograron el Premio Cinta Azul a la Popularidad, en Salta.

“Pareciera ayer cuando empezamos a caminar en esta senda de los acordes musicales. Recuerdo como hoy salir a la rueda del canto y la música de nuestra tierra. Nos embebimos de estilos musicales como el de Los de Salta, Los Cantores del Alba y Los Chalchaleros, que son nuestros padrinos artísticos. Nuestro conjunto marca un estilo particular que nos caracteriza arriba y abajo del escenario. Recorrimos el país llevando la presencia de Salta, tanto en la vestimenta como en el canto”, sentenció Villagra.