Miniaturas que invitan al juego de vestirse de otros personajes

Si tuviéramos que tomar del todo una parte para sorber la esencia de “Según la ocasión”, de la artista Susana Núñez, nos inclinaríamos por una cáscara de cebolla que semeja el vestido de Cenicienta en el momento que pasa de gala a harapo, o viceversa. Aunque también remite al “tener más capas que una cebolla”, gran desafío que proponen las personas, los problemas y el arte. Sobre todo este último, hecho de capas superpuestas a las que el espectador debe ir levantando hasta llegar a un núcleo. Y si algo caracteriza al arte como viaje es que va desde afuera hacia adentro...

Más de treinta obras en miniatura componen “Según la ocasión” y están expuestas en la Galería de Arte A (España 785), que se puede visitar de lunes a viernes, de 18 a 21.30 hasta el 31 de este mes.

La mayoría de las piezas está realizada en papel, tal vez porque los papeles son cruciales para Susana Núñez, profesora en Artes Visuales especializada en Grabado, Escultura y Pintura, en ejercicio desde hace 33 años. “Como docente el papel siempre está de por medio, entre libros y escritos. En las obras hay muchos papeles encontrados y pedidos de caramelos y bombones. Es el papel que te brindan los demás, un papel de caramelo que alguien te convidó o que otro se comió y yo se lo pedí”, comentó Susana a El Tribuno. En la instalación dentro de marcos penden dos colecciones cápsula en multicolor. Además, “Chocolate en rama”, un árbol que fructificó en vestidos con tutú en tonalidades marrones y doradas. Susana es exbecaria de la Dirección Nacional de Artes Visuales en la especialidad de Escenografía en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Por ello trabajó en el diseño de vestuario y la escenografía de muchas obras de teatro. Esta labor dice que provoca un efecto residual y determinante en cada una de sus creaciones.



“‘Según la ocasión’ tiene mucho que ver con lo teatral, con cómo uno se pone en el cuerpo de otro, con cómo se puede vestir. A través de estos pequeños vestidos ofrezco la posibilidad de que el que va a ver la exposición se encuentre en algunas de esas vestimentas”, detalló. El artista, cuando es cercano al público, recibe su devolución, puede recolectar una multiplicidad de valoraciones y significantes de aquello que ha dotado de vida y entregado a la mirada de otros en el mismo movimiento. “Vino una señora con sus nietas de entre 4 y 11 años y ellas decían: ‘Este vestido me gusta’ o ‘Me pondría este vestido’. El ver cómo disfrutaron la muestra me hizo sentir la gran satisfacción de que lo mío hubiera llegado hasta un niño de alguna forma diferente, porque ellos sentían que eso les gustaba para ponérselo”, comentó Susana.

El buen vestir

En “Según la ocasión”, Susana Núñez emparentó sus vocaciones de artista plástica y de diseñadora teatral. “Hace más de 30 años que trabajo con escenografía y está muy presente en mí. Uno es como un arquitecto que construye una casa para ser habitada por otro. El diseñar un vestido lo dota al personaje de una vida propia y eso está muy vinculado con el teatro, pero también con la vida en sí misma”, definió.

La preocupación con el vestir está muy arraigada en la mujer, pero para Susana no es privativa al universo femenino. “‘Según la ocasión’ es cómo me siento y qué me pongo a partir de eso, no solo de acuerdo con dónde voy, sino si el día me invita a ponerme algo diferente”, definió la artista que sin dudas con su obra invita a despegarse del entendimiento habitual.

Con cada exposición que se visita nace la pregunta de cuál será el destino de esas obras que hoy forman parte de una instalación. “A veces uno hace obras para demostrar sus sentimientos y sus momentos... y a veces el que otro te compre la obra y que le llegue, que tenga ganas de tenerlo en su casa, satisface doblemente porque el mensaje le ha llegado a la gente, aunque siempre hay quien la quiere comprar y cuyos medios no le son suficientes para hacerlo. Creo que lo más importante para todo artista es que el otro se sienta identificado”, concluyó Susana.