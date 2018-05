La "molestia" de una mamá porque su hija va a clases con un nene discapacitado causó indignación

Causó indignación el mensaje que recibió una madre de un niño con discapacidad que asiste a una escuela mendocina. La mamá del pequeño Mariano de 6 años no podía creer el texto que recibió en su celular. Es que una mujer no tuvo ningún tipo de reparos en manifestar su malestar porque su hija tenga que compartir grado con un nene que tiene autismo verbal y una discapacidad cognitiva motora del 85%.

"Me cuenta mi hija que tu hijo es discapacitado. Que no sabe hablar y tampoco hace nada en la escuela. Y que tiene algo en las piernas", arrancó el mensaje de la mujer.

"¿Por que no lo mandás a otro lado? ¿Escuela especial o algo así? Acá lo único que hace es atrasar a los chicos sanos. Además, no me gusta mucho la idea de que esté en contacto con mi hija", agregó.

Gina Vicentela, la madre de Mariano, afirmó que minutos más tarde fue bloqueada por el contacto y no puede determinar quien fue la autora del discriminatorio mensaje.

La mujer decidió compartir el mensaje en las redes sociales, rápidamente se viralizó y sumó numerosos comentario de repudio.

"No he recibido mas mensajes y tampoco nadie me dijo nada en la escuela", afirmó.

Fuente: Diario de Cuyo.