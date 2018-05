Franco Armani: "Es un honor entrenar con Messi"

Esta vez fue el turno de Franco Armani y Cristian Pavón, quienes llevaron adelante la conferencia de prensa en el predio de la AFA, en Ezeiza, y compartieron las sensaciones encontradas con la Selección argentina.

El arquero de River Plate lamentó la inesperada lesión de Sergio Romero: “La tomamos con mucho dolor, cuando uno se pone en el lugar de él, a pocos días de un Mundial”.

Armani no tuvo contacto con Chiquito Romero, pero se solidarizó por el momento que atraviesa. “Mandarle mis saludos como lo hice por los medios de comunicación, que tenga una pronta recuperación, fuerza y ánimo que va a salir adelante de esto”, señaló el uno millonario.

Al explicar cómo se había sentido al trabajar por primera vez con el plantel y la calidad de jugadores que tienen sus compañeros, Armani reconoció que “tienen otra categoría”.

“Hoy me integré con el grupo. Se nota la calidad de cada uno de ellos, a la hora de definir, esperan hasta último momento, siempre intentan a un palo a un ángulo, tienen otra calidad”, aclaró.

En ese sentido y sobre la consulta de cómo le había ido con Lionel Messi, con quien practicó definición, Armani se sinceró al señalar: “Es un privilegio y un honor compartir con Leo. Hoy pude compartir y es un crack como define, la sensibilidad que tiene a la hora de definir, tiene esa cualidad, ese don y hay que disfrutarlo. Mientras esté ahí me corresponde eso”.

Por su parte, Cristian Pavón habló sobre la posición en la que se siente más cómodo: “Desde que arranqué a jugar al fútbol siempre jugué por la izquierda. Es donde me siento más cómodo porque me permite enganchar y pegarle al arco”, afirmó el delantero.

“Fui el máximo asistidor de la Superliga con Boca. Eso es lo mío. Pero también fue gracias a mis compañeros. Ojalá acá en la Selección pueda hacer lo mismo para que los nueve hagan muchos goles”, agregó.

Y completó: “Sin embargo, no tengo ningún drama en atacar y defender si me lo pide el entrenador, lo hago en Boca y puedo hacerlo en el seleccionado”, aseguró.

En otro tramo de la conferencia de prensa, Pavón le agradeció a Barros Schelotto: “Estoy disfrutando de lo lindo que es esto. Se lo debo a Guillermo. Cuando llegué a Boca yo no estaba en mi mejor momento, pero él me bancó siempre. Así que nunca me voy a olvidar”, concluyó.