Corrupción: ahora acusan al hermano de Coria 

El rosarino Federico Coria, hermano del “Mago” Guillermo, ex “top ten”, fue suspendido ayer en forma provisoria por haber sido encontrado responsable de “violar el programa anticorrupción”, en el segundo caso en menos de 24 horas que detectó la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) y que pone al tenis argentino en el ojo de la tormenta, tras haber salido a la luz la acusación a Nicolás Kicker por arreglo de partidos (precisamente en Pádova y Barranquilla, 2015).

Coria, de 26 años y ubicado en el puesto 335 del ranking mundial de la ATP, fue sancionado porque “no denunció un intento de soborno que recibió para dejarse ganar un partido en un torneo Future jugado en Sassuolo, Italia, en 2015, y porque ese mismo año recibió otras ofertas”, según el comunicado del organismo, que también destaca que el rosarino “no las aceptó”.

Según la investigación que llevó adelante el TIU para luego elaborar su informe, el argentino no hizo la denuncia correspondiente y por esa razón infligió el reglamento anticorrupción (tolerancia cero) y por eso su caso no es tan grave como el de Kicker, ya que se trata de un “error técnico”.

Coria había jugado y ganado su primer partido ATP esta semana, en el ATP 250 de Lyon, casualmente frente a Kicker, esto ocurrió el martes pasado, cuando nada hacía prever semejante escándalo en sus respectivas carreras.

Ni bien se enteró de la sanción, el “Mago” Coria, número tres del mundo en 2004, salió a respaldar a su hermano con un mensaje en Twitter.

“Ante las noticias publicadas por el TIU con relación a la sanción a mi hermano Federico, aclaro que se lo acusa únicamente de falta de colaboración con dicho organismo. Según sus aclaraciones, tales faltas fueron cometidas porque estaba amenazado, con mucho temor por su seguridad personal y la de su familia. Por tal motivo no aportó en el momento indicado el acercamiento de los apostadores. Para evitar malos entendidos también aclaro que no fue acusado de arreglar partidos”, expresó el “Mago” Guillermo, actual secretario de Interior de la AAT.

La nueva sanción golpea duro al tenis argentino, que estaba conmocionado por lo de Kicker, integrante en abril pasado del equipo de Copa Davis que le ganó a Chile por 3-2 en San Juan.

Kicker, de 25 años y ubicado en el puesto 84 del ranking mundial, fue encontrado culpable de arreglar partidos y, al igual que Coria, está suspendido en forma provisoria, aunque la sanción definitiva se conocerá en los próximos días.

El jugador de Merlo fue responsabilizado por el TIU por haber arreglado el resultado de un partido del Challenger de Pádova, Italia, y de otro en un torneo de la misma categoría en Barranquilla.