“Hay banderas de la Reforma que aún no se han cumplido”

Adriana Puiggrós pasó por la Universidad Nacional de Salta y dijo que la “educación es un derecho”.

“No hay listas de garantías, sí de derechos”, afirmó. Además, habló del porvenir y les dio una esperanza a los casi mil estudiantes y docentes que llegaron desde todo el país para el congreso “A 100 años de la Reforma Universitaria de 1918”.

Un siglo después de este momento icónico, le dijo a El Tribuno que la lucha continúa por las 4 banderas de ese movimiento que cambió la historia de la educación argentina: gratuidad, libertad de cátedra, autonomía y cogobierno.

En diálogo con El Tribuno, la especialista en Educación dejó una serie de instrucciones para comenzar a indagar en la historia y pensar en la actualidad.

Cien años después, aún se están discutiendo aspectos de la Reforma Universitaria de 1918. Es más, volvieron algunos debates...

Una parte de los debates actuales son deudas que quedaron pendientes de ese espíritu reformista. Pero también se está hablando de otra cosa utilizando los símbolos, las palabras del movimiento reformista para ir a otro lado.

Hay banderas de ese movimiento que todavía no se han cumplido del todo. De hecho, vale la famosa frase del manifiesto liminar, que es la maravillosa declaración de los estudiantes: los dolores que quedan son las libertades que faltan.

Entonces, ahí vemos muchos principios del movimiento que eran de avanzada para esa época, como el cogobierno. Hay elementos del anarquismo, del socialismo y de experiencias pedagógicas muy avanzadas. Hay experiencias de escuelas secundarias y primarias donde los estudiantes son protagonistas.

Su intervención fue un especie de catarsis. Los docentes “vomitaron” sus malestares actuales...

Sí, sus inquietudes fueron en esa dirección respecto de la situación actual de la educación pública, pero las preguntas fueron muy generales. Ojo, eso no solo pasa aquí. Hace poco estuve en la Universidad del Comahue, en donde la gente hizo preguntas de un grado de generalidad que preocupa un poco. Ves que están desubicados respecto de cuáles son los problemas que tenemos.

Es que el golpe fue masivo...

No se pensó que ese golpe también iba a ser contra la educación en general.

¿Qué piensa del proyecto del radicalismo para arancelar a los estudiantes extranjeros?

Aún no es proyecto. Hay un proyecto del senador Eduardo Aguilar, chaqueño, peronista del sector de Miguel Ángel Pichetto, que es para poner un examen eliminatorio a los alumnos de cuarto año de los institutos de formación docente. Después, hay un proyecto de un diputado radical de San Luis, que habilita para que haya rankings de todo el sistema educativo argentino.

Si lo vinculás con la ley de resguardo de la identidad, que permite que se hagan públicos determinados datos personales, es un peligro. La ley con este proyecto permitirá que tras una evaluación Pisa puedas publicar una lista de alumnos de todo el país, que es tremenda. Con la política de la OCDE, de la Organización Mundial del Comercio, meritocrática, que construye elites. La idea es premiar con más presupuestos a aquellos que salgan mejor en el puntaje de las pruebas. Y tenemos que tener en cuenta que las pruebas masivas como el Aprender y la Pisa siempre son un momento, una fotografía, un instante. El mejor ejemplo es del Magisterio. Gente que ha cursado 4 años, que fue evaluada en todo ese trayecto, llega al último año y en un momento, que siempre es traumático, te toman una fotografía y con eso decidirán si vas a poder o no recibir tu título.

En esta concepción de la educación como bien de consumo, adultos, aborígenes o discapacitados están excluidos...

Absolutamente. El que está en una situación social más deteriorada, por supuesto que tiene más posibilidades de empeorar. Sabemos bien que hoy el conocimiento es un valor muy importante y tiene valor de mercado, con lo cual, aquellos que son premiados con posibilidades de llegar a niveles más altos en el sistema educativo van a tener una diferencia muy grande con los excluidos.

¿Lo mismo pasa con las provincias?

Totalmente. Gran parte de la política tiende a excluir a las provincias más alejadas del centro; a las más pobres de las más ricas. A mí me asombra realmente. El otro día vi que el gobernador de Jujuy (Gerardo) Morales, está en el círculo rojo de Mauricio Macri, cuando su provincia tiene problemas tremendos. Con esta política, va a aumentar el analfabetismo porque el sistema va a premiar a aquellos mejores alumnos que lleguen a la universidad. Y con los demás va a haber un desgranamiento en el sistema educativo. Eso buscan.

En su disertación dijo que en la historia no hay nada definitivo, que hay una esperanza ¿cómo ve el futuro?

En concreto, yo creo que están las elecciones de 2019. Me parece que el camino es difícil hasta ese momento. Este Gobierno, que recibió al país sin deuda y fuera del Fondo Monetario Internacional, ha creado una de las mayores deudas de la historia, eso por un lado. Por otro lado, tiene un apoyo muy fuerte de los grupos económicos más grandes. También hay una identificación muy grande de la clase media con los valores del consumo. Esta es una parábola del amo y del esclavo en muchos sentidos. Y no es solo la clase media sino toda la población, que tiene los medios masivos que le muestran arquetipos, ejemplos a los que llegar; sin ningún proyecto alternativo. Se debe decir que en el mundo no hay otros proyectos ¿Quién ofrece otro proyecto que no sea el consumo? Esto es lo más grave.

¿Es una política con una tendencia a nivel global?

Yo lo veo a nivel global a medida que hay un triunfo enorme del capitalismo salvaje, un capitalismo reducido al consumo. Hay una ley que dice que la única forma de subsistencia del capitalismo es ampliarse, entonces ese es el proyecto dominante. Pero esto no quiere decir que en su interior no se puedan originar otras cosas.

Se ahorran para este año 300 millones de pesos en el presupuesto universitario y en 15 días liquidan 10 mil millones de dólares. ¿Cómo se explica esto?

No tendríamos que haber entrado en esta situación económica. Esto es generado intencionalmente y además hay grandes grupos económicos que están ganando. Estas son personas concretas que viven en country, muy ricas, y ven la realidad desde ahí.

Yo siempre doy el ejemplo cuando me acuerdo de las excursiones que hacen a la ciudad de Buenos Aires para que los chicos la conozcan porque viven dentro de los barrios cerrados.

Entonces, desde la ventana de un edificio de Puerto Madero, un CEO que fue a una escuela y universidad privada, que se especializó con un posgrado de 10 minutos en una empresa de Estados Unidos, mira desde ahí al resto de la sociedad como un conjunto de gente incapaz. La mira como gente que no pudo lo que él logró.

La Reforma Universitaria del 18 se sigue peleando ¿Hubo una modificatoria de la ley universitaria?

Se sancionó el 15 de noviembre de 2015. La ley la presenté yo dos años antes de que se vaya Cristina Kirchner. Es la ley 25.573, que garantiza la gratuidad de la educación superior y el ingreso irrestricto. También establece otra cosa muy importante, que es que las universidades rindan lo propio producido y no solo los presupuestos. Hay facultades, como la de Economía de la Universidad de Buenos Aires, que ganan fortunas por los negocios que hacen. Establece la responsabilidad del Estado. Son seis o siete artículos que modifican la ley 24.521 del menemismo, del 95, y que es imprescindible saber.

