Salteños y cordobeses, arriba en el Nacional

Más de 250 jugadores de 15 equipos, representantes de cuatro provincias, le dan vida a un torneo Nacional de béisbol en la categoría promocional que se disputa en Popeye, Fox, Atléticos y, por supuesto, Cachorros, el club organizador.

La competencia se lleva a cabo desde el jueves y tras dos días a puro béisbol ya hay diferentes conjuntos que comienzan a adueñarse de la punta en las tres zonas, como es el caso de Dolphins en el grupo A, La Barra en el B y Popeye Mega, en el C.

Sin embargo, todavía no está nada dicho y otros equipos les pisan los talones como Cerveceros, Cachorros Camuflados, Popeye A y Cachorros Rojo, respectivamente.

Hoy será una jornada clave en las aspiraciones a futuro de cada uno de los clubes participantes, ya que se definen los pasajes para disputar por la copa de Oro (los primeros de cada zona y el mejor segundo), la copa de Plata (el restante de los segundos y los dos mejores terceros), como así también la copa de Bronce (entre el peor tercero y los cuartos). Los conjuntos que se ubiquen en la quinta ubicación no continuarán jugando, pero las definiciones por los mencionados trofeos serán durante la jornada de mañana.

Los resultados del primer día fueron: Cachorros Camuflados 11-Vélez Sarsfield 4; Escuelas Cordobesas Argüello 11-Duendes 4; Popeye Mega 13-Fox 4; Cachorros Rojo 15- Escuelas Cordobesas Argüello 14; Dolphins 11- Escuelas Cordobesas La Salle 5 y Popeye A 9-La Barra 7.

Ayer, por su parte, se jugaron otros interesantes duelos: Fox 11 - Duendes 8; Popeye A 15 - Vélez Sarsfield 2; Atléticos 3 - Cachorros Azul 9; La Barra 22 - Vélez Sarsfield 5; Santa Ana 0 - Cachorros Camuflados 17; Escuela Cordobesas La Salle 6 - Cerveceros 12; Fox 3 - Cachorros Rojo 7; Cerveceros 10 - Atléticos 8; Popeye Mega 12 - Duendes 0; Santa Ana 12 - La Barra 22; Cachorros Azul 0 - Dolphins 12 y Popeye Mega 16 - Esc. Cordobesas Argüello 1.

Hoy la programación seguirá de la siguiente forma: Cachorros Camuflados vs. Popeye A (9); Vélez Sarsfield ante SantAna (9), Atléticos vs. Escuelas Cordobesas La Salle (9), Cachorros Azul ante Cerveceros (11); Escuelas Cordobesas Argüello vs. Fox (11), Dolphins ante Atléticos (11), Cachorros Rojo con Popeye Mega (13), La Barra ante Camuflados (13), SAntAna vs. Popeye A (13), Duendes ante Cachorros Rojo (15), Escuelas Cordobesas La Salle ante Cachorros Azul (15) y Cerveceros vs. Dolphins (15).

César Cruz, uno de los organizadores del Nacional, se mostró feliz por el resultado del mismo y dijo: “Jugar con árbitros y planilleras de la Liga Salteña le da más seriedad a un torneo muy parejo”.

Jorge Sardinas, además, sostuvo que “el evento sería imposible sin la colaboración de los otros clubes de Salta que prestaron sus canchas, además de la donación de pelotas de la Federación Argentina”.