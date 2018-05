Fátima Florez, una mujer de mil caras

Un espectáculo familiar, que reúne personalidades políticas como Vidal, Carrió, CFK, estrellas de todo los tiempos como Rafaela Carrá o Graciela Alfano, homenajes y el duo Pimpinela, es solo una parte de la propuesta que presentó anoche Fátima Florez en el Teatro del Huerto.

“Es el show con mayor cantidad de imitaciones, tiene 40 personajes. Imposible quedarse con gusto a poco”, contó Fátima.

Prácticamente sin escalas dejó la temporada de verano con el “Estrella de Mar 2018” de oro en la mano para embarcarse en una gira por todo el país que terminará en el teatro Ópera recién a finales de agosto.

“Somos 25 familias que viajamos por todo el país para presentar lo mejor de nosotros, y siempre somos muy bienvenidos”, indicó la artista, que lamentó no poder visitar la Virgen del Cerro por falta de tiempo.

Fátima lleva una larga trayectoria en su bagaje. “Comencé a los 17 años con Pepito Cibrián, luego de presentarme en una de esas audiciones en las que tenés que esperar en colas eternas. ¡No podía creer que tuve la posibilidad de entrar ahí. Eso me fogueó mucho, sobre todo teniendo que a esa edad sos una esponja!. Pepito fue mi primer maestro y tengo los mejores recuerdos además de estar muy agradecida”, recordó Florez.

Después llegaron Sofovich, Showmatch, “con 40 puntos de rating”, y PPT con Lanata que supieron popularizarla.

</SUBTITULO>Maternidad y Martín Fierro

Por ese tiempo también conoció a su marido, Norberto Marcos, con quien lleva 17 años de amor y trabajo ya que él es el director y escritor del espectáculo. “El primer día que me conoció me dijo ‘Vos vas a ser muy famosa’, y yo me reí, porque pensé que me estaba chamuyando, se lo debe decir a todas pensé”. Así señala Fátima quien además sostiene que Norberto es un gran “descubridor”.

Tras tantos años juntos la pregunta es inevitable: ¿Postergás la maternidad definitivamente? Inmediatamente se encarga de aclarar que tiene muchas ganas de ser madre y que lo va a ser “seguramente muy pronto”, pero considera que no es fácil ya que mucha gente depende de su trabajo.

Otro tema polémico pero imposible de evadir es el que tiene que ver con los Martín Fierro. Si bien Fátima ya cuenta con tres nominaciones y dos estatuillas en su haber, este año quedó afuera de la lista de posibles ganadores a pesar de haber estado en la pantalla nada menos que con Susana Giménez y hasta con escándalo por peleas con Gasalla.

“Por supuesto que esperaba una nominación por mi trabajo del año pasado que no pasó desapercibido” puntualizó Florez y adelantó que no estará presente en la fiesta del 3 de junio ya que estará de gira.

“Quizás como ya me dieron dos dijeron, ‘no te agrandes’, pero ya pasaron 3 años en los que estuve en pantalla y no me nominaron”, finalizó.