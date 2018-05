Avanza la exploración del "oro blanco" en la Puna

Salta afirma su papel protagónico a nivel país en cuanto a inversiones mineras. Actualmente hay más de 30 empresas invirtiendo a diferentes escalas en su territorio.

El oro blanco, como se conoce al litio por ser uno de los metales que más incrementó su valor en los últimos años, es el mineral estrella en la provincia.

A principios de abril, la empresa canadiense NRG Metals Inc. comenzaba los trabajos de perforación en las 3.287 hectáreas en del salar del Hombre Muerto, en la Puna.

NRG Metals destacó esta semana que los resultados obtenidos en las muestras de salmuera de litio recolectadas en los primeros 100 metros perforados fueron "excepcionales".

El director de operaciones de NRG, José de Castro, contó: "Estamos muy entusiasmados con los resultados excepcionales del muestreo inicial. Los grados de litio excedieron nuestras expectativas".

"Tienen el potencial para tener un impacto muy positivo en cualquier capital futuro y costos operativos en caso de que se establezca la viabilidad económica y la factibilidad técnica del proyecto", agregó.

Otros proyectos

Se espera que la francesa Eramet, además, invierta US$400 millones en la Puna salteña en un proyecto piloto de litio para el que pronto se iniciará la fase de construcción de la planta y se prevé que empiece a producir en 2020.

La empresa proyecta una producción anual de 20 mil toneladas de carbonato de litio en el departamento de Los Andes, a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Esta actividad representará exportaciones por US$190 millones y los responsables afirman que se crearían 250 empleos.

El desarrollo de Hombre Muerto Norte, en tanto, está ubicado en cercanías del prolífico salar del mismo nombre, adyacente a la mina Fénix, de la estadounidense FMC Corporation, y al proyecto en etapa de desarrollo Sal de Vida, de la australiana Galaxy Resources.

Durante una visita de campo realizada en enero a Hombre Muerto, los directivos de la empresa canadiense consideraron que el acceso por carretera al lugar donde se desarrolla es "excelente", con una línea de ferrocarril y un gasoducto también cerca.

El muestreo de la empresa RG Metals fue dirigido por técnicos de la filial chilena de Montgomery & Associates, firma estadounidense con sede en Tucson, Arizona, especializada en hidrología, geología y ciencias del suelo.

Desde NRG Metals se precisó que las muestras fueron analizadas en Jujuy por el laboratorio Alex Stewart Argentina, filial local de la compañía inglesa Alex Stewart International Corporation.

Detallaron que parte de las muestras se enviarán a un laboratorio en Estados Unidos para las pruebas de liberación de salmuera.

La compañía destacó también los avances de las perforaciones realizadas y las que están proyectadas a mayores profundidades, según sean los resultados del muestreo.

NRG Metals Inc. es una compañía de exploración centrada en el avance de proyectos de salmuera de litio en Argentina. Además del proyecto Hombre Muerto Norte, la compañía está trabajando en Salar Escondido de 29.000 hectáreas, en la provincia de Catamarca.

Las empresas, con los ojos en el norte

Salta, Jujuy y Catamarca pican en punta en inversiones mineras y los proyectos de litio más importantes del mundo se posan en tierras norteñas. En la provincia, la empresa Eramine Sudamericana, del grupo francés Eramet, en enero presentó los avances del proyecto de producción de carbonato de litio hacia el año 2020 en los salares de Centenario-Ratones, de la provincia de Salta, y estimaron que la inversión requerida será de US$ 400 millones.

En principio se estima una producción anual de 20.000 toneladas de carbonato de litio (más del 10% del mercado mundial), a partir de una tecnología de adsorción que se desarrolla en Francia y que presenta ventajas frente a los procedimientos tradicionales.

En Jujuy, la compañía minera canadiense Orocobre informó que realizó una estimación de recursos actualizada para el proyecto de litio de Cauchari, a partir de los resultados de perforación de la fase II, y aumentó en seis veces el volumen calculado inicialmente.

El programa de exploración está siendo administrado por Advantage Lithium Corp., que posee el 75% de Cauchari (Orocobre, a su vez, posee el 29% del capital emitido de Advantage y el 25% directamente en la empresa conjunta que explota Cauchari).

Además, la empresa minera australiana Galaxy Resources Limited elevó de US$ 370 millones a US$ 474 millones el cálculo de la inversión a realizar en el proyecto de litio Sal de Vida, ubicado entre las provincias de Salta y Catamarca. Según ese análisis, el valor actual neto del proyecto se proyecta ahora en US$ 1.480 millones, frente a los US$ 1.043 millones estimados en el estudio de factibilidad realizado en agosto de 2016.