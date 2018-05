Tensa calma luego de la tormenta

Ya pasó el tan temido martes 15 de mayo, fecha en que vencía una cantidad importante y significativa de Lebac y existía el temor de una corrida cambiaria. De ese modo, el dinero que los ahorristas tenían invertido en esos títulos hubiera optado por comprar dólares en vez de renovar sus acreencias, lo que hubiera producido una disminución muy fuerte en las reservas que actualmente tiene el Banco Central.

La reacción de las autoridades del Banco Central y del Gobierno, que conocían las consecuencias posibles, fue contundente; ante la probable huida de los ahorristas subieron las tasas de interés y ratificaron que la cotización del dólar después de una devaluación importante, en esta etapa tenía un techo que era de veinticinco pesos, hablaron con los bancos y con los organismos públicos y privados para que renueven sus tenencias, considerando que fue un éxito. Pero lo que pasó en estos días no será gratuito, ya que tendremos más inflación, más deuda pública y menos crecimiento que el que estaba previsto originariamente por los analistas para este año.

Quizá en el corto plazo, hasta antes del próximo vencimiento de Lebac el (19/6), podremos decir que en el mercado existe tranquilidad financiera, pero acompañado con un gran deterioro de todos los indicadores; la inflación, la actividad y los que miden la situación social.

La mayoría de los tenedores de Lebac aconsejan al Gobierno que antes del próximo vencimiento, y para que no vuelva a generarse situaciones como las previas al martes 15 y anteriores, se produzca un acuerdo significativo con el Fondo Monetario Internacional que podría significar un reaseguro para los inversionistas de que cobrarán sus acreencias y se acomodarán algunas variables macroeconómicas a pesar de haber demostrado que pueden conseguir financiamiento privado con el nuevo título llamado Bote (Bonos del Tesoro) que vendieron en su mayoría a fondos de inversión.

Tasa y dólar, en la picota

El presidente del Banco Central sabe que hay dos variables que están desordenadas: el precio del dólar y la tasa de interés del 40%, y no ignora que ambas deben ser corregidas, porque con estos valores la economía no crecerá y no es sustentable en el mediano plazo.

Por el momento, y por lo afirmado por el funcionario, la tasa de interés se mantendrá en los actuales niveles hasta que la elevada inflación comience a disminuir, confiando en que el valor del dólar dependerá de los movimientos del mercado, que a su vez estará influenciado por lo que sucede con la oferta de divisas en el país y por las condiciones externas.

Para mantener el valor del dólar a $25 el Banco Central colocó US$ 5.000 millones en el mercado los días previos al 14 de mayo, que dio tranquilidad a los inversores y así evito corridas.

Al tener una tasa de interés alta, evitaría que los inversores compren dólares, habiéndoles garantizado que el valor de la divisa se mantendrá por un tiempo estable. Con ese panorama favorecería a los inversores, ya que estos traen dólares, los cambian por pesos y los colocan al 40% o más en Lebac, y como el dólar se mantiene relativamente estable, las ganancias en dólares son insuperables en cualquier mercado del mundo.

Impacto de tasa y cambio

El aumento del dólar impactará en los precios y la incidencia de los productos importados dependerá de la estructura de costos de cada empresa.

Si a esto le sumamos la incidencia del aumento de las tarifas y de los productos que están cotizados en dólares (commodities), como el maíz o el trigo, y los aumentos de sueldos, será muy difícil predecir que los precios vayan a dejar de crecer, salvo que, analizando las condiciones del mercado, un esquema de recesión torna excesivamente difícil que se produzcan aumentos bruscos.

La tasa de interés alta favorece la especulación y bloquea la posibilidad de que se creen o reactiven emprendimientos productivos que generen mano de obra genuina y la creación de mayor valor de nuestros recursos.

Bajar la tasa de interés debe ser una urgente prioridad que tendrá el Banco Central en los próximos días, ya que no permite crecer a la economía tornando imposible contraer o pagar los créditos adquiridos por los emprendedores, productores y pequeñas empresas, y menos aún a quienes tienen ingresos fijos.

Con 1,2 billones de pesos solamente en Lebac, por lo que se paga como mínimo un interés anual del 40%, deducimos que estamos pidiendo préstamos para pagar exclusivamente intereses y mientras tanto la deuda sigue creciendo, esto es insostenible en cualquier modelo económico, y menos aún en el tiempo.

Es necesario aplicar a nuestra economía cirugía mayor, ya en la historia económica de nuestro país tenemos casos como el del Plan Bonex y tantos otros, creo que es importante que con decisión política reduzcamos el gigantesco déficit financiero que tenemos.

Si se logra bajar los intereses, se reactivará el crédito, las inversiones crecerán, se generarán mayores fuentes de trabajo, produciendo riquezas, y por las mismas se pagarán mayores impuestos que contribuirán a reducir el déficit fiscal

Reducir el déficit financiero significa acabar con la especulación que tanto mal le hizo a nuestra economía; esto es uno de los tres déficit que tenemos actualmente, sumado al fiscal, ya que recaudamos menos de lo que gastamos y al comercial que vendemos menos de lo que importamos, incluyendo el turismo internacional.

El compromiso será reducir estos déficits pero para ello necesitamos aplicar cirugía mayor con férrea decisión política y crear los incentivos para aumentar nuestra producción, aumentar el consumo interno y poder exportar.