Máxima seguridad para la Selección argentina

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizará un importante procedimiento en las inmediaciones y dentro del estadio del club Huracán donde mañana se entrenará la Selección argentina, ya que el ingreso será restringido a grupos de niños que deberán ir acompañados por un tutor y estar previamente acreditados.

Según se informó, las puertas del estadio se abrirán al público a partir de las 8 y el operativo de seguridad estará bajo la órbita de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires, que contará con la presencia de 210 efectivos de la Policía de la Ciudad.

El conjunto dirigido por Jorge Sampaoli llevará a cabo un ensayo en el estadio Tomás Adolfo Ducó a partir de las 10 que podrá ser presenciado solo por público de escuelas primarias, comedores infantiles, sociedades de fomento y hogares de barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Al mencionado estadio se podrá ingresar únicamente con los tickets de acceso que fueron previamente otorgados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ya que no se realizó venta de entradas para el evento.

Los jóvenes que entren a ver la práctica de la Selección podrán hacerlo únicamente en grupos conformados por un máximo de diez niños y acompañados por un tutor, mayor de edad y todos ellos deberán estar previamente acreditados en AFA y con las mencionadas entradas entregadas por dicha entidad.

En tanto, no estará permitido el acceso de público con camisetas representativas de equipos del fútbol argentino, pero no habrá restricciones para quienes vistan buzos de las entidades sociales acreditadas al evento.