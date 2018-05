Cristiano puso en duda su continuidad en el Real Madrid

El astro portugués Cristiano Ronaldo puso este sábado en duda su continuidad en el Real Madrid, a minutos de ganar una nueva Liga de Campeones de Europa, esta vez ante Liverpool de Inglaterra en el estadio Olímpico de Kiev, Ucrania.

"Fue muy bonito estar en el Madrid. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados", expresó ante los micrófonos del canal Bein Sports una vez terminada la final que su equipo ganó 3-1.

Cristiano mantuvo una postura melancólica en algunos pasajes de los festejos por la obtención de la decimotercera Orejona para la Casa Blanca. "Hemos hecho historia y ahora hay que disfrutar", afirmó el portugués.

"Ahora hay que disfrutar este momento. (Zinedine) Zidane, el cuerpo técnico, el futuro de los jugadores no es lo importante en este momento. No tengo dudas, no es importante ahora. Luego descansar e ir con la selección. Ya veremos qué va a pasar", concluyó.

Cristiano Ronaldo ganó hoy su cuarta Champions con el Real -tercera consecutiva- y quinta sumada la que logró con Manchester United de Inglaterra en 2009.



Con el Madrid se adjudicó también dos Ligas de España, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes de la FIFA.