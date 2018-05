Por el primer paso al ascenso a la Superliga

Sarmiento de Junín recibirá esta tarde a San Martín de Tucumán en el partido de ida de la final del Reducido del Torneo de la Primera B Nacional por el segundo ascenso a la Superliga. Recordemos que el ascenso directo lo ganó Aldosivi de Mar del Plata.

El encuentro se jugará a partir de las 15.10 en el estadio Eva Perón, será controlado por el árbitro Germán Delfino, irá televisado en directo por la señal de cable TyC Sports y contará con la presencia de 4.000 hinchas del equipo tucumano.

Los hinchas de San Martín serán concentrados en las afueras de la ciudad juninense y escoltados hasta el estadio

Serán 320 los efectivos, con personal de Gendarmería Nacional, Policía Federal y de la provincia de Buenos Aires, destinados al operativo de seguridad que se montará en las adyacencias del estadio.

San Martín, que estuvo muy cerca de coronarse campeón en la fecha final pero cayó ante Brown de Adrogué, llegó a esta final luego de eliminar en cuartos a Villa Dálmine, por ventaja deportiva luego de igualar 3 a 3, y en semifinales a Agropecuario Argentino luego de empatar sin goles en Carlos Casares y vencer 3 a 0 de local.

Por su parte, Sarmiento dejó en el camino a Instituto, por ventaja deportiva al igualar sin goles, y Brown de Adrogué, con el que igualó en Junín (1 a 1) y lo superó de visitante (4 a 2).

El puntos altos del santo son su experimentado goleador, Claudio Bieler, y sus mediocampistas Walter Busse y Matías García.

El partido de vuelta se jugará el próximo domingo 3 de junio en el estadio del equipo tucumano y, si cuando culmina la serie ambos están igualados en puntos y goles, el ascenso se definirá por penales.

El conjunto dirigido por Iván Delfino presentará una variante en relación al equipo que venció a Brown de Adrogué por 4 a 2, que será la entrada de Javier Capelli en el lateral derecho, en lugar del suspendido Yamil Garnier.

En tanto, el entrenador aún no dio a conocer si mantendrá al mediocampista Nahuel Estévez en el once titular o si apostará por la entrada de Sergio Quiroga, de buena labor en la victoria sobre el elenco de Adrogué, por la semifinal.

Por su parte, el técnico Rubén Darío Forestello no realizará variantes en el equipo de San Martín de Tucumán, por lo cual jugarán los mismos once que empezaron disputando el encuentro ante Argentino Agropecuario de Carlos Casares, que culminó en triunfo del santo tucumano por 3 a 0.

SARMIENTO S. MARTÍN

F. Pellegrino I. Arce

J. Capelli R. Serrano

A. Kippes L. Acevedo

L. Landa I. Benegas

R. Arias M. Martínez

I. Cacheiro W. Busse

G. Farré J. Galeano

Quiroga o Estévez A. Altuna

G. Bazán M. García

N. Miracco G. Rodríguez

L. Passerini C. Bieler

DT: I. Delfino DT: R. Darío Forestello

Estadio: Eva Perón (Sarmiento de Junín).

Árbitro: Germán Delfino.

Horario: 15.10

TV: TyC Sports