Cachorros no quiere ceder en el anual

Los Cachorros, uno de los invictos y único dueño de la cima de las posiciones, no quiere ceder terreno por lo que está obligado a sumar una nueva victoria para evitar un disgusto. El equipo dirigido por Oscar Mendía enfrentará a Sanidad en el estadio Dr. Luis Güemes, a partir de las 16, en uno de los encuentros pendientes de la primera fecha del Anual.

El tricolor atraviesa por un gran momento, es uno de los protagonistas de la competencia, no conoce la derrota, de seis presentaciones solo igualó en una oportunidad.

Cachorros llega bien encaminado al duelo con los enfermeros, la fecha pasada superó a Libertad por 2 a 0.

Todo lo contrario vivió Sanidad el fin de semana pasado, cayó frente a San Martín por la mínima diferencia (1-0) y quedó a cuatro puntos del líder.

El equipo de zona sur necesita sumar de a tres para seguir en lo más alto, ya que en caso de igualar o perder, podría perder la punta, ya que el albo le pisa los talones tan solo un punto abajo.

Gimnasia y Tiro, el otro invicto en el torneo, sacó chapa de candidato a luchar por el título liguista, tendrá como oponente a San Antonio, al que enfrentará en el Gigante del Norte, desde las 16.

El albo metió presión el viernes pasado, al superar a Camioneros Argentinos por 3 a 0, porque está a un paso de alcanzar la cima.

Gimnasia es uno de los equipos que más goles convirtió en el certamen (18) y tan solo recibió uno en contra. Una producción para tener muy en cuenta.

La villa, de flojo desempeño en lo que va del torneo, intentará levantar cabeza y escalar algunas posiciones.

En el estadio Mamita Cáseres (Pellegrini), Central Norte con el objetivo de abrochar un nuevo triunfo que le permita mantenerse en los primeros puestos, visitará al débil San Francisco, a las 16.

El cuervo logró una gran victoria, en el encuentro que completó la segunda fecha pendiente, al derrotar a San Martín por 3 a 2.

San Francisco, en el fondo de las posiciones y sin conocer el triunfo, luchará para sumar su primera unidad.

En el oeste, Villa Primavera, que intenta tomar protagonismo, será el anfitrión de Unión, otro de los equipos que no ganó hasta la fecha.

El gallito, de regular campaña, necesita ganar si pretende postularse como candidato a luchar el campeonato doméstico.

Peñarol, en cancha de Libertad, se las verá con Atlético Salta, a partir de las 16.

A primera hora, en el estadio Pascual Soler, Dep. Atlas chocará con Atlético Libertad, a partir de las 11.

Por último, la jornada se completará el miércoles en el Fray Honorato Pistoia, con el duelo entre Juventud Antoniana y Pellegrini. Se juega a partir de las 16.

El santo llega con una dosis de confianza importante, la fecha pasada goleó a Atl. Salta 5 a 1.

El programa:



A las 11

Atlas vs. Libertad

Estadio: Pascual Soler

Árbitro: Mauricio Colparis

A las 16

Sanidad vs. Cachorros

Estadio: Dr. Luis Güemes

Árbitro: Franco Acosta

Peñarol vs. Atl. Salta

Estadio: Atl. Libertad

Árbitro: Esteban Vicente

San Antonio vs. Gimnasia

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Martín Royano

V° Primavera vs. Unión

Estadio: San Martín

Árbitro: Ramón Chávez

San Fco. vs. C. Norte

Estadio: Mamita Cáseres

Árbitro: Leonardo Bustos

Miércoles, a las 16

Juventud vs. Pellegrini

Estadio: Fray Honorato

Árbitro: Diego Ocampo