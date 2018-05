Cristóbal Solá acelera fuerte en dos torneos

Con 16 años, Cristóbal Solá es más que un joven que promete mucho en el enduro salteño, porque acelera fuerte tanto en el Campeonato Argentino como así también en el Tucumano en categoría juniors y, horas antes de disputar la tercera fecha en el torneo de la vecina provincia, dialogó con El Tribuno sobre su presente, como así también de sus aspiraciones a futuro.

En ambos frentes es el principal protagonista, con la única diferencia de que en Tucumán corre en juniors A y en el Argentino, en el juniors B. Después lleva carreras ganadas en las dos competencias que le permiten ser puntero.

“Soy piloto de enduro desde los 9 años y este año me está yendo mucho mejor”, contó.

Es que Solá viene de superar dos obstáculos, una por lesión y otra por infección respiratoria.

“Hace dos años me quebré el hombro y el año pasado me agarró gripe en Bariloche, por lo que no pude seguir corriendo. Este año aprendí de los errores y me está yendo muy bien. Voy primero en Tucumano y en el Argentino”, sostuvo.

El fin de semana pasado compitió en El Encón en la tercera fecha del Campeonato Argentino, donde se llevó la victoria, aunque esta fue muy especial.

“Fue la primera vez que compito en Salta. No había comenzado bien, pero en las dos últimas vueltas le metí y pude ganar. Me puso muy contento”.

Antes, en la primera fecha disputada en San Pedro de Jujuy también había salido primero y semanas más tarde, en la segunda fecha llevada a cabo en Tupungato (Mendoza), se ubicó en el segundo lugar. Hoy es cómodo líder y en junio próximo disputará la cuarta fecha en Alberdi de Tucumán.

En esa provincia hoy correrá su tercera fecha del Tucumano, precisamente, donde llegó segundo en la fecha inicial y fue primero en la segunda.

Piensa en su futuro y contó que “a los 18 años voy a ir a Estados Unidos a competir enduro, porque allá están los mejores del mundo. Después, a los 26 me gustará correr el Dakar”.

.