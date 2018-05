Denunció 48 veces al dueño de una cancha por uso de pirotecnia

Norma Rauzer tiene 69 años, 35 perros y radicó 48 denuncias contravencionales contra el propietario de una cancha de fútbol, ubicada sobre la ruta provincial 21, camino a San Agustín.

"El problema es que en la cancha tiran pirotecnia y culpa de eso mi perrito Tom, que tiene epilepsia y ya es viejito, quedó inválido. Un día comenzaron a tirar los cohetes y Tom se alteró, empezó a ladrar y salió disparando, afuera chocó con una piedra grande y desde ese momento está postrado. No puede mover las piernas", relató la mujer entre lágrimas.

La salteña dedica su vida de jubilada y ama de casa a rescatar perros de la calle. Son 300 los que ayudó hasta el momento. Comenzó hace varios años. "Mi hija conduce su auto y levanta de la calle todos los perritos sarnosos, enfermos, abandonados. Los llevamos al veterinario para las curaciones, vacunas, castración y los damos en adopción responsable", contó.

Las mascotas de Norma permanecen en su dormitorio. "Les hice una puerta de rejitas con abertura abajo para que puedan entrar y salir. Ese día Tom salió como loco por ahí después de escuchar los estruendos. Ahora lo tengo medicado con cuatro pastillas", dijo.

Según Rauzer, quien vive a pocos metros de la cancha, "la gente alquila la cancha para jugar y el equipo que gana el partido arroja la pirotecnia porque piensa que de esa manera pueden festejar".

Los conflictos comenzaron en 2016.

"Las primeras veces que escuchamos los cohetes yo fui a reclamarle al dueño que no usen pirotecnia pero me dijo de todo, unas palabrotas feas. Le llevé una fotocopia de la ley 14.346 de protección a los animales contra actos de crueldad. Le pedí que por favor la leyera pero agarró el papel y lo rompió delante mío", aseguró.

La mujer relató que en reiteradas oportunidades llamó a la comisaría 106 del barrio Limache y el 911.

"Algunos policías de Limache hacen su trabajo correctamente pero otros no. Los del 911 me tratan mal siempre, no sé por qué", recalcó.

Otros problemas fueron descriptos por la denunciante. "Desde el viernes al mediodía hasta esta madrugada (por ayer) estuvieron con la música a todo volumen. Además tienen la costumbre de tirar desechos cloacales al canal cercano, que está lleno de toda clase de basura como botellas de plástico usadas y restos de envases tetrabrik de vino", añadió.

Norma posee una carpeta en la que prolijamente conserva las denuncias, fotos y documentación: desde una carta documento que el propietario de la cancha le envió para que se abstenga de realizarle denuncias "infundadas y antojadizas que le ocasionan perjuicios a él y su fondo de comercio", y notificaciones policiales, judiciales, hasta una nota al intendente, y un llamado a una mediación por daños y perjuicios alegados por él, con fecha del 20 de marzo pasado, que no llegó a buen puerto.

"Solo le pido a este señor que respete a la gente y a nuestras mascotas. Yo seguiré haciendo las denuncias cada vez que escuche los cohetes que tanto daños le provocan a los animales", finalizó.

Respuesta

El Tribuno consultó al dueño de la cancha en cuestión por las denuncias en su contra.

"Esta señora es muy problemática. Se dedica a molestar a la gente. Los policías de todas las comisarías la conocen. Ella los llama por ruidos molestos pero es todo mentira", respondió el propietario del lugar, quien no quiso brindar su identidad por cuestiones ligadas a su privacidad.

"Sufro un hostigamiento ejercido por parte de la señora. Está todo encaminado judicialmente y fundamentado. Puse abogados. Tengo más de 40 denuncias en mi contra que son falsas. Por supuesto que yo radiqué denuncias contra ella porque me genera un perjuicio total", añadió.

Al ser consultado por el perro inválido, el hombre contestó: "Eso es mentira. Ella tiene como 40 perros. Todos los vecinos lo saben. Tampoco está mal que los tenga, dice ser proteccionista. En la cancha jamás se tiran cohetes ni hay música fuerte", dijo.

"En un primer momento ella me dijo que me iba a hacer la vida imposible y lo cumplió. Es fácil y gratis hacer denuncias, difamar. Ya no sabe qué inventar. Hay un seguimiento hacia mi persona", agregó.

El dueño de la cancha recalcó que le envió una carta documento a la mujer y una cita a una mediación pero que ésta no se resolvió porque se encontraba de viaje "y quedó en stand by", y añadió que está avalado para trabajar. "La Secretaría de Medio Ambiente emite el certificado de aptitud ambiental municipal (CAAM). Yo estoy habilitado. La zona me permite tener la actividad que tengo. Solamente viene gente a jugar a la pelota. Hago venta de alcohol con las habilitaciones pertinentes. Todo está a la vista", expresó.

