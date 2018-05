Detuvieron al hermano del jefe comunal de Salvador Mazza

Un fuerte y minucioso operativo desplegado desde el miércoles en Tucumán arrojó como resultado la detención de Jesús Enrique Méndez de 53 años, hermano del intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, por narcotráfico. Además, otras 14 personas fueron detenidas por la Policía de esa provincia, secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo en pesos y dólares, armas y autos, entre otros elementos. En diálogo con El Tribuno, el jefe comunal norteño apuntó: "Sigo sosteniendo lo de siempre y en esta oportunidad me duele mucho decirle pero si la hizo, la tiene que pagar".

El procedimiento comenzó el miércoles a cargo del personal de Drogas Peligrosas de la vecina provincia, un total de 12 allanamientos se llevaron a cabo en San Miguel de Tucumán, escenario donde se desplegaron más de un centenar de policías y cerca de 30 móviles fueron utilizados. El seguimiento contó además con registros de llamadas y otras variables de la investigación que sirvieron para desmantelar la organización narco.

A raíz de haberse ausentado desde el miércoles último, la mujer de Jesús Méndez decidió radicar la denuncia al día siguiente por una supuesta desaparición de su marido. Sin embargo, el hombre de 53 años fue uno de los 15 detenidos implicados en una causa por narcotráfico, investigación que lleva adelante el Juzgado Federal 2, a cargo del doctor Poviña, y la Fiscalía Federal 2 de esa provincia.

Palabras del intendente

Según le dijo a El Tribuno el intendente de Salvado Mazza, Rubén Méndez, "mi cuñada me llamó cerca del mediodía del jueves para decirme que mi hermano no había regresado a la casa. Me contó que había salido el miércoles y no tenía novedades de él". Trató de calmar a la mujer, le recomendó que no se preocupara y llamó a su hermano, "pero no tuve éxito, el teléfono sonaba y no me atendía".

Con el correr de las horas y los días la familia de Jesús Méndez creyó que le había pasado algo, "me reuní con el titular de la comisaría 40, el jefe de Investigaciones de aquí, tratando de obtener información, hasta el viernes a la noche no sabíamos nada". En contacto con la Brigada de Investigaciones el intendente Méndez consultó si estaban trabajando en conjunto con la gente de Bolivia, dado que a esa altura "pensamos que quizás le habían robado el vehículo".

El ahora detenido salió el miércoles a bordo de su Duster color gris modelo 2014 y hasta ayer no sabían nada. "Al mediodía le llegó un whatsapp a mi hijo donde informaban sobre la detención, imagínese el momento que pasamos, nos preguntamos por qué, nunca nadie de la familia pensó en esto. Cada uno es independiente en el trabajo y somos grandes. En esto soy muy claro y pienso que si la hizo, la tiene que pagar. Que la Justicia investigue y actúe en consecuencia".

La captura

Fuentes investigativas señalaron que Méndez viajaba en un auto particular junto a Jaime Cabero Osinaga (25), un norteamericano radicado en Bolivia, quien al parecer se encargaba de pasar la droga. Los policías tucumanos los siguieron e intervinieron cuando entregaban la droga. Secuestraron 6,500 kilos de cocaína, 10 gr de marihuana, más de 600 mil pesos, 2.300 dólares, 34 celulares, 5 balanzas de precisión, nueve armas, más de 300 cartuchos y dos autos.