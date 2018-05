Insisten con el defensor del Niño

La organización Infancia en Deuda llamó la atención sobre el caso de la niña embarazada por su padrastro en Salta, que se descubrió en el Hospital Público Materno Infantil, y remarcó la necesidad de designar a un defensor del Niño de la Nación.

La nena, que tiene 11 años aunque en principio se difundió que tenía 10, no hubiera podido acceder al aborto no punible porque estaba en la semana 19 de embarazo y regía un plazo límite de 12 para realizar la práctica.

"Un Defensor del Niño de la Nación velaría por una política integral de protección de la niñez y la adolescencia", difundió Infancia en Deuda, que viene reclamando por la designación de este funcionario.

"En Salta, una niña de 11 años violada por su padrastro cursa el quinto mes de un embarazo que el sistema de salud no detectó (o no le informó) a tiempo, cuando su madre la llevó al hospital por primera vez, en febrero pasado. La polémica ante el caso llevó a la provincia de Salta a derogar un decreto ilegal que establecía un límite de 12 semanas para acceder a abortos no punibles en casos de violación y adherir, en cambio, al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación", destacó Infancia en Deuda.

La entidad remarcó que "durante los seis años que tardó en reconocer que el Código Penal no fija plazos y que el Protocolo nacional establece que se deberá respetar y escuchar a las niñas y adolescentes menores de 14 años, el Estado provincial vulneró el derecho a la salud de niñas y adolescentes".

También consideraron que ahora se debe trabajar para garantizar efectivamente el acceso a las prácticas indicadas por el Ministerio de Salud.