“Detrás del rostro” y “Sueños sutiles”, muestras de arte en Vaqueros

María de los Ángeles Rojas

El Tribuno

™Mónica Canals Urtasún inauguró su primera muestra individual en Vaqueros, donde reside. Esta se compone de dos colecciones, “Sueños sutiles” y “Detrás del rostro”, con ocho obras pintadas al óleo cada una. Por sus diferentes temas “Sueños sutiles” se instaló en Cándido (avda. San Martín 170) y “Detrás del rostro”, en el Multiespacio Santos Liendro & La Cefira (avda. San Martín esquina Los Chalchaleros). Ambas se podrán visitar hasta fines de junio.

Muchas de las obras más universales y reconocidas son representaciones femeninas, como La Gioconda, de Leonardo Da Vinci, o las majas de Francisco José de Goya. La mujer, sin dudas, constituye, en su insondable misterio y complejidad, una inagotable fuente de inspiración de los artistas. También Mónica se rindió ante su encanto.

“La mujer por medio de sus ojos y su boca es más expresiva que el hombre. Para mí la realización de estos cuadros coincidió con un momento de mi vida en que estaba buscándome. Inconscientemente se me dio esto de buscar rostros de mujeres y me fui identificando con lo que estaba contando”, relató la artista a El Tribuno. En los ojos grandes, despejados y que miran sin atisbo de temor de las féminas de Mónica Canals cabe perfectamente aquello que decía el escritor español Miguel de Unamuno, que en los ojos de una mujer se puede nacer, vivir, morir y sentirse creado. “Las mujeres decimos que estamos siempre bien, pero los ojos nos delatan. Detrás de la mirada de un rostro ves el alma de la persona, y nosotras lo primero que vemos son los ojos, mientras los hombres apuntan a la figura”, destacó ella. Entre la colección se puede reconocer a Frida Kalho y la artista explica el porqué de esta inclusión. “Empecé con la imagen de una mujer y de fondo unas nubes de tormenta porque yo tenía una tormenta en mi cabeza, como muchas mujeres. Terminé pintando a Frida naturalmente. Creo que por su historia de vida nos lega que la mujer es resiliente y que termina por superar cualquier tormenta”, detalló. Mónica contó que al terminar el secundario en Buenos Aires quiso estudiar Bellas Artes, pero que en pleno proceso dictatorial esa y otras formaciones humanísticas tenían vinculaciones políticas riesgosas, por lo que inició una formación relacionada con la docencia, que nunca ejerció. El arte como vocación le salió al paso nuevamente en 2012, ya viviendo en Salta, cuando comenzó a frecuentar talleres de dibujo y pintura. Actualmente es alumna del licenciado en Arte Fernando Soria. “Él deja que cada uno de los que vamos al curso fluyamos en nuestro estilo e intereses, por eso nos llega tanto: porque alienta nuestras expresiones personales”, comentó. Los paisajes de “Sueños sutiles”, un poco surrealistas con astros desmesurados y una vibrante paleta de colores, le surgieron tras un viaje a Machu Picchu (Perú). “No me gustan los paisajes estructurados, los veo como de arquitectura, sino algo más sutil”, definió Mónica, agradablemente sorprendida por la recepción que su obra tuvo en Vaqueros. “Acá hay mucha movida cultural y este fue el puntapié para conectarme”, dijo ella, cuyo próximo proyecto la llevará a exponer en una muestra colectiva en el Museo del Molino de Piedra.