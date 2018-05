Cachorros no detiene su marcha y sigue en alza

Cachorros no detiene su marcha y continúa imbatible en el certamen doméstico. Esta vez el tricolor se sacó de encima a un adversario con aspiraciones a luchar por el título y derrotó en el Dr. Luis Güemes a Sanidad por 1 a 0, en uno de los partidos pendientes de la primera fecha del torneo Anual.

El equipo de Oscar Mendía hizo lo que debía, ganar a como dé lugar porque estaba en juego su condición de único líder.

Como era de esperar, el duelo ante el enfermero fue muy parejo, ya que el plantel conducido por Néstor Choque cuenta con jugadores de experiencia.

En la primera mitad no se pudieron sacar ventaja, compartieron el protagonismo y se fueron al descanso con el marcador en cero.

En el complemento llegó lo mejor para el tricolor, a los 17 minutos Néstor Lucero con un potente remate venció al arquero de Sanidad y puso a su equipo en ventaja.

Cachorros supo mantener la ventaja y terminó festejando su sexta victoria en el torneo, que lo mantiene en lo más alto de las posiciones.

Por su parte, Gimnasia y Tiro, el otro protagonista certamen doméstico, no le da tregua al líder, porque se mantiene en segundo lugar con una unidad menos, logró un triunfo vital al vencer a San Antonio en el Gigante del Norte por 2 a 1.

El albo fue de menor a mayor, algo que la villa aprovechó y se puso en ventaja por Facundo Botelli (31’), quien marcó de cabeza.

Gimnasia, con paciencia y sin caer en el desorden, buscó la igualdad y la encontró en el complemento, Martín Mogni (26’) puso el 1 a 1 transitorio.

Dos minutos más tarde, el millonario quedó diezmado por la expulsión de Joaquín Mateo, quien vio el acrílico rojo tras cometer una dura infracción contra Farid Aguierre.

Cuando todo indicaba que terminarían igualados, apareció Juampy Pereyra (30’), la figura del partido, para dar vuelta el marcador y decretar la victoria del Gimnasia por 2 a 1.

Otro que tuvo una jornada productiva fue Central Norte, que superó San Francisco 2 a 1, en el estadio Mamita Cáseres, y se posicionó en tercer lugar.

Peñarol sorprendió en cancha de Libertad y goleó a Atlético Salta por 4 a 1. Al mirasol le bastó un tiempo para liquidar el partido.

Por último, Villa Primavera escaló posiciones en el oeste, al vencer a Unión por 1 a 0. El verdolaga se hunde cada vez más en el fondo de las posiciones.



Violencia desmedida

La violencia se hizo presente en el estadio Pascual Soler y empañó lo que debía ser un espectáculo deportivo, que terminó con la victoria de Atlas sobre Atl. Libertad por 3 a 2.

Seis expulsados fue el saldo de una mañana violenta, donde Octavio Romeo fue el protagonista de un hecho vergonzoso al agredir en primer lugar a Santiago Portella, jugador de Atlas que fue asistido por la ambulancia, y luego a Sebastián Armella. Un acto repudiable.

Las posiciones:

Equipos J G E P GF GC Pts.

Cachorros 7 6 1 0 16 5 19

Gimnasia 6 6 0 0 20 2 18

C. Norte 7 4 2 1 13 11 14

Mitre 6 4 1 1 17 12 13

Sanidad 7 4 0 3 18 10 12

Juventud (*) 6 3 2 1 17 9 11

Peñarol 5 3 2 1 13 7 11

Primavera 7 3 2 2 13 8 11

S. Martín 6 3 0 3 10 10 9

Pellegrini (*) 5 2 1 2 9 10 7

Camioneros 6 1 3 2 12 14 6

Atl. Salta 7 2 0 5 12 27 6

Dep. Atlas 6 2 0 4 8 16 6

S. Antonio 6 1 1 4 10 11 4

Libertad 7 1 1 4 4 12 4

S. Francisco 6 0 0 6 5 17 0

Unión 6 0 0 6 2 18 0

(*) juegan el miércoles.