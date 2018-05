Por qué nadie quiere hacerse cargo de Juventud 

En determinado momento Juventud Antoniana se presenta como un bomba a punto de explotar; luego pareciera que todo vuelve a la calma y la pereza toma cuerpo. Es cierto, no hay una solución inmediata, porque no se llega a la raíz del problema y otra vez sale el sol, es como que no pasa nada y la vida continúa.

Desde que el club de la Lerma volvió a la normalidad, después de la intervención, con dos elecciones de por medio -vale hacer un reconto: en la primera Pepe Muratore le ganó a Sergio Ten y posteriormente Muratore tuvo otra contienda electoral y por un margen de 8 votos venció a Juan Barbarán y siguió en sus funciones como presidente-.

Desde allí, en el segundo mandato de Pepe Muratore se generaron muchas críticas y en varias oportunidades el actual presidente del club antoniano habló de renuncia.

Y ante una nueva amenaza de Muratore para dejar el mando presidencial, la semana pasada nadie quiso tomar la lanza, incluso los propios miembros del órgano de fiscalización salieron a manifestar que se quieren hacer cargo del club. Mario Russo, miembro de este cuerpo, manifestó en el programa radial Alta Competencia, lo siguiente: “Tomó mucha fuerza el rumor de la renuncia de la comisión. Nosotros no pedimos eso”.

Estrategias y cuestiones políticas se entremezclan con la realidad que hoy vive la entidad de la Lerma, más aun cuando desde la misma directiva manifestaron que un club no puede subsistir con 140 socios. Esto es un claro ejemplo de que son muy pocos a los que les interesa la vida institucional de Juventud. Y el resto, los exdirigentes y la nueva generación de socios, se mostró como si nada les importara.

Pero está a la vista que uno de los temas puntuales que se acentuó en el club antoniano es la interna feroz de la hinchada, y vale traer a la memoria de enfrentamiento que protagonizaron en Tucumán, en el partido con San Jorge por la Copa Argentina, y el cual tuvo que ser suspendido. Es una de las razones por las cuales la gente se aleja cada vez más de las canchas y de los clubes, y esto se torna irremediable porque prima la presencia de los violentos de siempre sobre los interese del club.

En la gestión de Muratore, quien señaló que todo el sistema financiero se encuentra en orden y saca relucir que Juventud durante su mandato nunca fue inhibido. Se entiende que las deudas generadas por el fútbol están cubiertas casi todas, aunque siempre aparecen temores y nubarrones, como cuanto Gonzalo Menéndez quiso cobrar los cheques que le pagaron pero no pudo. Decir otra vez que me estoy por ir o que me iré suena tan repetitivo y ya no lo cree nadie. En realidad se perdió credibilidad y no hay forma de recuperarla.