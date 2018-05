Gareca: "Perú va a llegar de la mejor manera"

Ricardo Gareca aseguró hoy que la Selección de Perú "llegará de la mejor manera" al próximo Mundial de Rusia, certamen en el que integra el Grupo C junto a Francia, Dinamarca y Australia.

"La Selección de Perú llegará de la mejor manera para afrontar el Mundial", declaró el DT en rueda de prensa realizada en el hotel donde concentra el representativo albirrojo, ubicado en la ciudad de Lima. "La mentalidad es la de ser cien por ciento competitivos en el Mundial", dijo el "Tigre".

"Hay que dejar la Eliminatoria atrás, ya pasó. Tenemos que enfocarnos en el presente y en el futuro futbolístico del equipo", continuó.

"Es nuestro momento. Aceptamos nuestra realidad, hemos llegado a Rusia para competir, sabemos lo que representa Perú. Conocemos la preocupación del pueblo, pero no consumimos eso", indicó respecto de la ansiedad de los simpatizantes peruanos de cara al próximo certamen ecuménico.

Además, el ex entrenador de Vélez Sarsfield, Independiente y Quilmes, entre otros clubes argentinos, se refirió a la situación del delantero Paolo Guerrero, quien fue sancionado por dopaje por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), situación que lo podría dejar sin Mundial.

"Hemos planificado todos los escenarios. Si existe la posibilidad de que Paolo Guerrero llegue al Mundial, tendrá su lugar, eso ya está conversado", opinó.

Por último, el "flaco" hizo mención al encuentro amistoso ante Escocia, rival al que catalogó como "difícil" y al que el seleccionado "incaico" enfrentará el próximo martes en el estadios Nacional de Lima.

"Escocia será difícil. Ellos están en una etapa de recambio. Nosotros vamos a proponer un partido intenso, también. Queremos despedirnos de nuestra gente de la mejor manera", concluyó Ricardo Gareca.

Gareca, de 60 años, tiene tiempo hasta el lunes 4 de junio para presentar su lista de 23 jugadores a la FIFA de cara el Mundial de Rusia 2018.