Neymar: "No estoy ciento por ciento bien"

Neymar manifestó su optimismo por la recuperación de la lesión en el tobillo derecho pero reconoció que todavía no está "al ciento por ciento".

"Físicamente estoy bien pero todavía tengo algunas molestias. No estoy al ciento por ciento pero es normal, vamos con calma porque faltan varios días para el debut", manifestó Neymar en diálogo con la prensa brasileña, antes de embarcar hacia Londres donde continuará con la preparación de cara al Mundial de Rusia 2018.

"Llevo tres meses parado, estoy volviendo de a poco pero feliz, entusiasmado y enfocado en nuestro objetivo", agregó la estrella de París Saint Germain, de Francia.

El delantero sufrió una grave lesión en el tobillo derecho el pasado 25 de febrero en un partido de la liga 1 francesa y fue operado el 3 de marzo en Belo Horizonte.

"Ya tuve otras lesiones con las mismas dificultades. Perder el miedo demora un poco pero no hay nada que me impida estar", remarcó el excompañero de Lionel Messi en Barcelona, de España.

Brasil se entrenará en el predio londinense de Tottenham a partir del lunes y el miércoles se completará el plantel con la presencia de Marcelo, Casemiro y Roberto Firmino, quienes disputaron la final de la Liga de Campeones con Real Madrid, los primeros dos, y con Liverpool, el restante.

El primer amistoso de preparación será el próximo 3 de junio ante Croacia, segundo rival de Argentina en el grupo D de la Copa del Mundo.