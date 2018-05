El tenso encuentro con su padre luego de once años

"Pela" Herrera contó que luego de 11 años recién volvió a ver a su padre en enero de 2017. Fue en la Alcaidía de Tribunales cuando él cayó preso y a "Chirete" lo llevaron a ese presidio tras asesinar a Andrea Neri.

"¿Qué le dijo?", preguntamos. "De todo", respondió sin dar mayores detalles. ¿Qué hizo su padre? "Nada. No me dijo nada, se quedó callado, y creo que con ese silencio lo expresó todo", afirmó el joven.

Respecto a los problemas que desencadenaron en que hoy esté condenado por violencia de genero, Herrera hijo los atribuyó al hecho de que su segunda pareja no le permitía ver a su hija menor. En ese sentido, señaló que "es difícil controlarse cuando uno arrastra una historia tan jodida, pero jamás tuve la intención de matar a nadie". Indicó que "mis reacciones siempre tuvieron que ver con el tema de la prohibición de ver a mis hijos. Más allá de que a veces no pude cumplir con la cuota alimentaria me siento un padre comprometido, porque amo a mis hijas".

El momento más emotivo de su relato fue cuando habló de su abuela Angélica. "Me siento mal, porque ella sufrió tanto con la muerte de mi madre, por cuidarnos a mi hermano y a mí, y ahora por verme preso. Me parte el alma", expresó con los ojos llorosos. En ese sentido reconoció que más allá del drama que arrastra él pudo haber evitado estar en esta situación. "Yo podría haber cambiado el curso de esta historia, podría haberla cortado de raíz", afirmó. Frente a lo expuesto insistió en que no quiere repetir la historia de su padre y por eso pide que la justicia le dé una oportunidad.

Agustín Solá Garrido, su abogado defensor, presentó un recurso de casación para que le reduzcan la pena por considerar que el intento de femicidio a su expareja no está probado. "Tengo la impresión de que a este chico lo condenaron por ser "hijo de', y esto no puede ser así. Confiamos en que vamos a revertir el fallo porque las pruebas son claras", subrayó Solá Garrido.