Repudian la muerte por maltrato de perrita enferma

La asociación protectora de animales Corazones Callejeros de Rosario de la Frontera denunció la tortura y el asesinato de una perra de raza Labrador en barrio El Huaipo.

El grupo publicó en su Facebook el aberrante caso, lo que causó una gran indignación entre los vecinos del sur de la provincia.

Se llamaba Trixi, estaba enferma porque padecía un tumor y según las protectoras y su propietaria, se había alejado de su casa para morir.

Pero tuvo un final anticipado de manos de personas despiadadas que la atraparon le ataron las patas con cordones de zapatillas, la golpearon y la tiraban de un lado al otro, a modo de diversión, en un hecho aberrante y completamente repudiable.

El caso ocurrió el pasado 25 de mayo. Miembros de la asociación recibieron un pedido de ayuda por parte de vecinos de la zona de "El Huaipo", alertando sobre un animal en estado de agonía.

Un cuadro terrible

"Al llegar al lugar, los miembros se encuentran con un cuadro terrible de maltrato animal. Era una perrita raza Labrador de un año aproximadamente con rasgos de violencia extrema. El agonizante animalito se encontraba con sus patitas atadas con una trenza y cables y golpeado", destacaron desde la protectora.

Lamentablemente los miembros de la asociación proteccionista llegaron demasiado tarde y no se pudo hacer nada por ella. Estaba en sus últimos minutos de vida.

"Se percató que la labradora tenía puesto un collar verde antipulgas y a la hora de levantarla se sintió que hasta perfume tenía. Esto dio la noción de que quizás este pobre animal tenía dueños que la querían mucho. Es así que Corazones Callejeros realizó la denuncia correspondiente y se empezó la investigación para buscar al responsable de un acto tan cruel", destacaron.

Crueldad animal

"La perrita estaba agonizando porque la golpearon. La ataron y seguramente la alzaron y la tiraron varias veces. Nos pudimos contactar con la dueña y nos dijo que tenía un tumor en el ojo, porque nosotros pensamos en principio que era un golpe. Incluso estaba siendo atendida por una veterinaria", dijo a El Tribuno una de las integrantes de la asociación.

"La perra tenía doce años y se había perdido y la propietaria la estaba buscando. Parece que la vieron enferma y por eso la agarraron, todavía no nos explicamos cómo alguien puede ser tan cruel con un animal indefenso", destacó.

Estuvo tres días perdida

Hacía tres días que se había perdido. Los de la asociación buscaron un veterinario para que la asista, pero era feriado y no había ninguno disponible.

"A mí me causó un gran dolor cuando la alcé a la perrita, que estaba agonizando y luego murió en mis brazos. Pero la denuncia está hecha en la Comisaría 31 para que esto se investigue", remarcó.

Corazones Callejeros fue creado en enero de este año y tiene 29 integrantes que trabajan para proteger a los animales.

Lo que dice la Ley 14.346

La Ley Nacional 14.346, incluida en el Código Penal establece que será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.

Destaca que serán considerados actos de maltrato: no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos; azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas y hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas. Además emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado; estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos, entre otros. Por otra parte, la ley señala que serán considerados actos de crueldad: practicar la vivisección, mutilar cualquier parte del cuerpo, etc.