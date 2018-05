Un homenaje en vida para un artista salteño y solidario

Al hablar con El Tribuno, Rodolfo Aredes agradeció a quienes donaron metal para la obra y se mostró honrado por el homenaje que buscan hacerle. "Es una donación del pueblo, es simbólica. Fue un gesto del pueblo de Salta y hay que incluir al Gobierno porque es el responsable de colocarla", consideró.

El artista lamentó que, después de un año, la escultura fuera un estorbo en el taller del escultor y confesó que aún no la conoció. "No se pensó que iba a ser tan burocrático y lerdo el sistema. Más que yo, el pueblo está esperando. La gente está muy entusiasmada y cansada y se está moviendo para movilizar la burocracia del Gobierno", agregó.

Aredes dijo que se siente "halagado y reconocido" por todo el esfuerzo que ha hecho al vivir exclusivamente del arte "en un ambiente tan pequeño como Salta". El artista valoró que, además de vivir de su pasión, ha dedicado su tiempo libre a trabajar de manera solidaria. "No puedo ser más feliz", aseguró y valoró el poder obsequiar su don a quienes lo necesitan, "especialmente los niños que están en zonas desfavorables o lejanas y los abuelos que están a veces abandonados en los hogares".

Además de ofrecer actuaciones en comedores y merenderos de manera gratuita y sin avisar a nadie, Aredes pide a los niños de las escuelas que lleven un regalo para compartir y así "deshacerse de algo que sirve". Entonces, en su casa arregla los juguetes y los pone en bolsitas para que otros niños los reciban dignamente.

El ventrílocuo observó que este homenaje no es el único ni el primero que se hace en vida en Salta. "Falú vino a inaugurar su obra, también Juan Carlos Saravia; algunos de los Cantores del Alba y de Los Sauzales, que tienen calles con sus nombres, lograron en vida tener este tipo de homenajes", recordó.

Observó que la ubicación elegida por sus seguidores es ideal porque "sería como un acompañamiento al Cuchi Leguizamón y al Papa (Juan Pablo II)", con los que él y Pepito compartieron encuentros y cuyas estatuas están frente a la plaza 9 de Julio.

Aredes tiene 75 años y trabaja desde los 8: "Me pintaron la cara, me dieron un muñeco y me mandaron a la pista del circo, donde trabajaba mi padre". Desde entonces no se bajó más del escenario.