Eva de Dominici respondió a las críticas recibidas por una foto de su escote

Eva De Dominici (23) compartió con sus miles de seguidores en Instagram una imagen muy impactante en blanco y negro. Con un escote muy provocativo, la joven actriz desplegó su sensualidad con un vestido transparente.

Tras esta publicación en la red social, la novia de Joaquín Furriel recibió muchos comentarios positivos y negativos: algunas personas halagaron su belleza; mientras que otras la criticaron por sus lolas.

"Las tetas te están por llegar al ombligo, nena. ¿Qué pasó ahí?", le preguntó una usuaria. Eva le respondió con una frase de la escritora Rupi Kaur: "Todas nacemos siendo hermosas, lo más trágico es que nos convenzan de que no lo somos".

Como la catarata de mensajes agresivos continuó, la intérprete hizo una reflexión sobre la importancia de aceptarse tal cual uno es: "¿Por qué seguimos criticando al cuerpo de la mujer y le exigimos ridiculeces? Soy feliz con mis pechos hermosos". Luego, aclaró: "Nunca me operé una sola cosa, nunca me inyecté una sola cosa. Me gusto así y si un día quisiera hacerlo, lo haría porque es mi cuerpo y de nadie más".

En medio del debate, la protagonista de No dormirás también opinó sobre el acoso escolar: "Siempre tengo presente en el colegio cómo las chicas y los chicos tenían de punto a alguien y la/lo burlaban criticando algo sobre su aspecto físico. Eso es un ejemplo de bullying y no saben el daño que puede llegar a causar. Pero un niño hace eso porque se copia nada más y nada menos que de los adultos".

De Domenici sufrió en carne propia maltratos durante su infancia tanto en el ámbito escolar como en el laboral. En una entrevista, había confesado: "Yo siempre tuve una forma de ser tímida, más perfil bajo, estudiaba mucho, era muy vulnerable y los chicos se agarran de esas cosas, me dejaban de lado, me ignoraban, no me hablaban, no me invitaban a cumpleaños".

"Lo sufrí en elencos también, cuando estuve en Patito Feo me pasó, y llegué a la conclusión de que tenía que cortar yo sola con eso", explicó la actriz. Por último, explicó cómo logró superar esa situación: "Empecé a respetarme yo y a hacerme respetar, a manifestar lo que no me gustaba, lo que me molestaba, lo que me dolía".

Fuente Exitoína