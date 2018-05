Espert: “Las provincias deben ajustarse porque allí explotó el empleo público”

José Luis Espert es economista, con reconocido prestigio académico, pero su principal característica es que al igual que un meteorólogo anticipa escenario, inclusive le acertó con los “granizos” porque desde hace tiempo viene advirtiendo la frágil situación fiscal del país, que originó la crisis de las últimas semanas, como producto de reiterados y sistemáticos desaciertos arrastrados de hace décadas; inclusive en su libro: “La Argentina Devorada”, analiza por qué en cien años el país estaba entre los diez países con mayor ingreso per cápita y ahora sufrimos una “implosión económica”. En ese contexto, castiga con dureza al kirchnerismo, pero tampoco ahorra críticas a Mauricio Macri, y recientemente afirmó “Ir al FMI es como irse a la ‘B’”.

Todas las semanas se presenta un problema nuevo ¿Cómo ve la situación económica hoy?

Creo que es importante darle un poco de perspectiva a lo que está pasando hoy. Argentina viene repitiendo en el último siglo un esquema basado en la sustitución de exportaciones, un sindicalismo prebendario y delincuente y, en la parte que nos ocupa ahora, en el corto plazo, un Estado cada vez más grande que nos llenó de impuestos, entonces como no le alcanza porque su gasto público es excesivo, tiene déficits fiscales tan grandes que a la larga generan ajustes en la economía o crisis. Por lo tanto, utilizar un modelo tan reiterativo, que tan mal resultado le trajo al país no puede ser la excepción. El país era top ten en el ingreso per cápita en la mitad del siglo pasado y hoy somos número 60. Si usted analiza, hemos caído 50 puestos en más de 50 años.

Pero este Gobierno llegó con la promesa de un cambio.

Llegó con el sello de goma de Cambiemos y muchos esperaban que realice un cambio. Sin embargo, volvió a repetir el mismo modelo decadente de los últimos 70 años. Terminamos en una crisis cambiaria que nos volvió a mandar al Fondo Monetario. Hemos firmado 26 acuerdos con el FMI en los últimos 60 años, desde 1958, cuando fue el primero; volver otra vez al FMI es un fracaso absoluto, al menos de la política fiscal y monetaria de Cambiemos.

Usted en su libro profundiza en los errores que se repiten. ¿Todo sigue igual?

En mi libro “La Argentina devorada” planteó una perspectiva sistémica de esto. Todos son partes del problema, o casi todo. Ninguno quiere romper el sistema, donde hay una interactuación muy fluida entre la política, los empresarios prebendarios y los sindicalistas. Ninguno se explica a sí mismo en este sistema sino que se explica en la forma que interactúan el uno con el otro, por eso nunca cambiamos. Están todos metidos dentro del sistema populista, prebendario y corrupto. Todos forman parte.

¿La clase política tendría que hacer también su ajuste?

Es una segunda discusión, ya no en el corto plazo. El gobierno de Cambiemos recibe de Cristina Kirchner un Estado absolutamente sobredimensionado. El Estado que recibe Cambiemos es un Estado que es 50% superior en términos reales al Estado que teníamos al principio de los Kirchner. Pasó de 26 puntos del producto a más de 40 puntos del producto a lo largo de estos 12 años de justicialismo. Del 25 a 40 puntos, digamos 15 puntos, más del 50%, un 70% más grande, un Estado donde no solo creció el gasto, sino que el déficit es 7 puntos del producto. Hoy estamos con el gasto público igual que en 2015, déficit fiscal igual que 2015, emisión monetaria igual que 2015, la inflación que vamos a terminar este año no va ser muy lejos de la del 2015. Estamos igual en el tema fiscal y monetario, con las consecuencias idénticas a todos los problemas que tuvimos a lo largo de la historia.

¿Dónde radica el principal problema?

Aquí el problema no lo tiene el sector privado, es del sector público, es del Estado, como en toda familia cuando no le alcanza la plata para pagar los gastos, lo que tiene que hacer es bajarlos. Si no hacemos el ajuste, la economía va a apuntar para abajo.

¿Fue una crisis medio rara, tal vez inesperada?

Algunos decíamos que el modelo era prácticamente insostenible. Cualquier viento nos podía voltear, subió un poquito la tasa afuera para que nos voltee. Sorprende la velocidad, pero no me resulta para nada extraño que ocurra lo que pasó. Es el fracaso absoluto del gradualismo. Hemos terminado con una crisis cambiaria que provocó una aceleración de la inflación, enfriamiento de la economía y encima con un acuerdo con el Fondo.

¿Se tranquilizó el dólar?

Yo creo que hay que seguirlo con cuidado. El viernes se debió volver atrás con el tema de las retenciones de la soja y el intento de subir las retenciones al maíz, porque se consideró que iba a provocar muchas insatisfacciones al agro. Imagínese: una efervescencia social como esta, la inflación para arriba, la economía para abajo, si el agro se llega a poner de punta. No sé... Estamos pasando por un período de tranquilidad, pero no sabemos cuánto va a durar.

¿Qué le parece la estrategia del BCRA de salir a comprar Lebac?

Eso está bien. Está bien esa acción dentro de una acción absolutamente equivocada que fue haber emitido tanta cantidad de Lebac que lanzaron al mercado. Sturzenegger está enmendando un poquito su gravísimo error luego del desastre que hizo con las Lebac. Para mí, en vez de emitir Lebac hubiera emitido dinero, todo el que sea necesario para financiar el déficit bancando la inflación, pero estar ahí con esta explosión latente de las Lebac dando vuelta. Y la inflación en vez de ser 25% sería 40, pero sin Lebac. Prefiero una inflación realista y no un déficit que está a 7 puntos del producto.

¿Cómo seguirá la inflación?

La inflación del 15 ya no existe inclusive el piso de la inflación de este año va a ser el mismo del año pasado, es decir del 25%. Presiones de los gremios no van a ocurrir porque van a ir por encima de esa inflación proyectada, que no existe. Ningún gremio va a aceptar un arregló con una pérdida del salario real del 10%.

¿Las provincias también tendrán que ajustarse?

Efectivamente, porque allí explotó el empleo público en las últimas décadas. Allí usted tiene 2 millones y medio de empleo público, sobra mucho empleo, entonces o despide o ajusta el salario por debajo de la inflación. No le queda otra. La Nación no puede hacer el ajuste sola, podrá hacerlo, pero transfiriéndole menos plata a las provincias, no de la coparticipación porque es automática, pero sí de la obra pública. Las provincias al recibir menos plata, en vez de endeudarse tendrán que bajar los gastos. Eso tiene que ocurrir. El empleo público en las provincias ha explotado en las últimas décadas.

