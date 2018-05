Otamendi: "Estoy bien y voy a entrenar normalmente"

Nicolás Otamendi confirmó que se siente "bien" físicamente y no tendrá inconvenientes de cara al próximo entrenamiento con vistas al Mundial Rusia 2018.

"Estoy bien y me voy a entrenar normalmente, esperando empezar de la mejor manera el Mundial", dijo el defensor en su salida del predio de la AFA, en Ezeiza, para los medios de comunicación.

Otamendi no fue parte del entrenamiento del domingo pasado en el estadio de Huracán por una molestia en la zona inguinal, según informó la AFA, pero con sus declaraciones despejó las dudas con respecto a su condición física.

"Es importante el trabajo en los entrenamientos para aceitar las cosas que no se hicieron bien en Eliminatorias. Este tiempo ayuda para encarar estas competiciones de la mejor manera", señaló el actual Manchester City de Inglaterra.

Por último, Otamendi afirmó que está "contento" por el rendimiento que tuvo recientemente en Manchester City y que el resto de sus compañeros también disputaron "una gran temporada" que los ilusiona de cara al Mundial Rusia 2018.