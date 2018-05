Tarifas: el bloque del PJ y del FR del Senado cierran filas y la ley podría ser aprobada

Oficialismo y oposición midieron fuerzas hoy de cara a la sesión de este miércoles en la que se pondrá en debate el proyecto para atenuar el tarifazo en los servicios públicos, que hasta ahora cuenta con media sanción de Diputados y que el presidente Mauricio Macri anticipó que vetará.

Si no hay sorpresas, el PJ en el Senado junto a Unidad ciudadana y otros sectores de la oposición convertirán en ley el proyecto que busca ponerle límites a la empinada suba de tarifas propiciada por el Gobierno. La votación del proyecto ya aprobado en Diputados aparece ajustada pero no comprometida, según los últimos relevamientos hechos entre los bloques. Para garantizarla y cerrar filas frente a disidencias internas -que manifestaron cuatro senadores a la hora de firmar el dictamen la semana pasada- el jefe del peronismo federal en el Senado, Miguel Pichetto, encabezará una reunión de su bancada este martes, en la que buscará ratificar que, como acordaron días atrás, “todos debemos ir al recinto con la misma posición”, recordó un senador del PJ.

Para muchos el discurso de Mauricio Macri de este lunes fue un reconocimiento implícito de que Cambiemos no puede frenar la iniciativa. Prepara así el clima del veto presidencial, agitando el fantasma de Cristina Kirchner, a quien atribuyó un proyecto que en rigor fue consensuado en Diputados entre el peronismo federal y el massismo (los diputados Diego Bossio, y Marco Lavagna), en consulta con Pichetto.

Sondeos

Los sondeos preliminares arrojan entre 37 y 40 votos a favor del proyecto (la mayoría simple se consigue con 37 votos), si bien el escenario está abierto y el oficialismo usará todas sus armas para convencer a los gobernadores.

La postura de algunos mandatarios provinciales, como Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba), quienes acercaron al Gobierno la propuesta de rebaja gradual del IVA a las tarifas que después el oficialismo hizo propio, fueron determinantes a la hora de romper la uniformidad de criterio en el bloque justicialista.

El senador cordobés Carlos Caserio sostuvo que el proyecto que viene de Diputados va a "ser vetado" por el Gobierno, mientras que la iniciativa propuesta por Urtubey "redundará en mejoras para la gente".

"Todos tenemos claro que las tarifas han tenido un aumento desmesurado. No le podemos cargar esto a la gente, es desconsiderado. El tema es que si seguimos con este proyecto, el Gobierno lo va a vetar", dijo Caserio en declaraciones a radio Cooperativa.

En la misma línea, el senador catamarqueño Dalmacio Mera aseguró que "la media sanción que votaron los diputados es un proyecto que solo beneficia a los bonaerenses y los porteños", mientras que a los ciudadanos de su provincia no les "cambia nada".

"Es un proyecto que a nosotros no nos sirve. Esperemos que el miércoles prime la razón y podamos tener un proyecto que no solo baje las tarifas a los porteños y a los bonaerenses sino que también baje las tarifas a nosotros en Catamarca", agregó en declaraciones a radio Ancasti.

"El proyecto se entromete en algunas cosas propias de las provincias"

El senador salteño Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador, consideró que el proyecto "se entromete en algunas cosas propias de las provincias" y "reinstala esa famosa discriminación en el tratamiento que tienen los usuarios de la Capital y del Gran Buenos Aires" respecto del "Interior".

"Lo concreto es que sabemos que va a ser vetado, que no es viable. O sea que sabemos que no va a tener ningún beneficio con las personas alas que se quiere aliviar. Con un razonamiento práctico, si sabemos que eso no va a andar, ¿por qué no aprovechamos estas posibilidades de volver a un proyecto que vía reducción del IVA alivie?", se preguntó.

El jujeño Guillermo Snopek confirmó, sin embargo, que votará a favor del proyecto, "salvo que surja una propuesta que realmente acompañe a la disminución de la tarifa concretamente" dado que "la disminución del IVA no es suficiente".

"Seguimos sin mostrar lo que vale la energía. El presidente dijo que la energía iba a seguir aumentando hasta que llegue a su valor. Bueno, ¿cuál es el valor de la energía?", reclamó en declaraciones a radio Milenium.

Al igual que Snopek, el senador correntino Carlos "Camau" Espínola ratificó su voto a favor, pero aclaró que firmó el dictamen en disidencia porque considera que en el debate también debería contemplarse una propuesta para transferir el control del servicio de Edenor, Edesur y AYSA -hoy en manos de Nación- a la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.