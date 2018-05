Juan Barbarán: “No es que nosotros nos borramos”

Desde la oposición a la gestión de Pepe Muratore salieron a aclarar sobre lo que se publicó en este matutino de que nadie se quiere hacer cargo de Juventud, por las reiteradas amenazas de renuncia del mencionado presidente. “Lo que si que quede en claro que ante estas versiones que nosotros sabíamos que eran infundadas, ahora o en diciembre vamos a participar con lo que tenga que ver con la vida de Juventud Antoniana. Es eso, no es que no nosotros nos borramos, ni mucho menos”, explicó Juan Barbarán, quien ofició como candidato a presidente en las elecciones que se cumplieron en febrero de 2017, en el club de la Lerma.

Al continuar con un tema que convulsionó a los antonianos, Babarán, explicó: “Como oposición visible del club no nos gusta que se diga que el órgano de fiscalización no quiso agarrar el club. Primero hay que aclarar que se trató de una jugada muy inteligente por parte del presidente del oficialismo, porque desde el día en que el equipo quedó eliminado en el Federal A, después de una campaña lastimosa se instaló el tema de su renuncia y no hubo otro tema de debate en relación a Juventud, como el desastre que son las inferiores, un supuesto préstamo del que nada se dijo, de informar a los socios. Lo que más nos molesta, sabiendo de que el presidente no se iba a ir, nos obliguen a los nuevos socios protectores y a otras personas allegadas a la institución, a decir que no nos animamos a agarrar el club”.

La molestia de Barbarán se extendió en estos términos: “Lo que me pregunto es que con que sentido nosotros o alguien más va a salir a proclamarse candidato si no había nada firme sobre la mesa. El estatuto no dice de que el órgano de fiscalización puede hacerse cargo del club. Si, hay una renuncia masiva de toda la comisión directiva, el órgano de fiscalización la única atribución que tiene es solicitar a Pesonas Jurídica, la convocatoria a una asamblea extraordinaria para que se regularice la situación”

También se refirió al trato de Personas Jurídicas. “El trato que se nos dispensa como oposición no es lo mismo que se brinda a otros clubes”, comentó Juan Barbarán.

Pedido de asamblea en tiempo y forma

Para Juan Barbarán y los socios protectores la próxima asamblea se debe cumplir tal como dice estatuto del club antoniano. “Ahora el presidente salió a decir que su mandato se vence en agosto de 2019. Tengo entendido que este mandato se cumple a fin de año porque en diciembre de 2016 fueron las elecciones. Esa vez se suspendieron para febrero por una junta electoral que esta misma comisión la conformó y que respondía a ellos. El estatuto del club dice que son 2 años de mandato y para nosotros tendrían que ser en diciembre del 2018. Aún sabiendo que llevamos la de perder vamos a exigir que se cumpla”, adelantó.