Víctor Cuesta podría sumarse a Boca si se caen otras opciones

El defensor Víctor Cuesta fue ofrecido a Boca Juniors y, en caso de no concretarse otras prioridades en esa posición, podría llegar a la institución.

El ex-Independiente tiene tres años más de contrato en el Inter de Porto Alegre, pero en caso de ser aprobada su llegada por el entrenador Guillermo Barros Schelotto, podría arribar a la institución.

Cuesta es representado por Christian Bragarnik, de estrecha relación con el presidente Daniel Angelici, pero no es prioridad para el DT de Boca.

Con este escenario, su arribo tomará fuerza siempre y cuando no se concreten algunos de los apellidos que pretende Guillermo: Gustavo Gómez, Ezequiel Garay o Carlos Izquierdoz.

La prioridad es el paraguayo, quien no tiene continuidad en el Milan, aunque su arribo recién comenzará a tomar forma cuando Angelici viaje a Europa, el 3 de junio.

Garay por temas familiares no vería con buenos ojos dejar el Valencia, al tiempo que Izquierdoz está entusiasmado con una posible llegada a Boca.

En ese sentido, el xeneize habló con Santos Laguna, dueño de su pase, y quedó una doble sensación: los mexicanos no quieren venderlo, aunque aceptaron que envíen una oferta formal desde Argentina.

Por otro lado, se espera una definición por parte del arquero Nahuel Guzmán, quien el viernes tuvo una charla con Angelici y quedó en responderle si estaba dispuesto a venir a la institución.