Estudian un nuevo caso de meningitis en un jardín

El pasado jueves, Isabel Soto, directora del jardín maternal Corazón de Tiza, ubicado en calle Alem al 400 de la ciudad de Güemes, llevó adelante una reunión con los padres de los alumnos, donde les confirmó que un chiquito de la institución había sido afectado por una meningitis de tipo viral y también les dijo que el caso estaría controlado y no habría motivos de alarma.

A pesar de que la directora intentó dar la noticia con la mayor calma posible, los padres no se quedaron muy tranquilos y solicitaron como una medida preventiva la fumigación del establecimiento educativo, algo que la directora consideró innecesario.

El jardín maternal cuenta en sus salas con niños muy pequeños hasta los 4 años, edad en la que las docentes les enseñan a compartir. “Nuestra preocupación es el hecho de que los niños comparten todo, utilizan los mismos elementos para escribir o pintar al igual que los juguetes, ellos son muy chicos y es difícil que no se lleven las cosas a la boca, o que mantengan limpias sus manos, es por esa razón que consideramos muy importante la fumigación, además debemos tener en cuenta que en el caso de la escuela Clara Gutiez donde se dio el primer caso, ellos suspendieron las clases por un día y fumigaron, aquí deberían hacer lo mismo”, expresó Claudia mamá de un alumno. El feriado largo favoreció la situación en el jardín, sin embargo las exigencias de fumigación se van a reiterar esta semana.

El informe médico

Consultado el Dr. David Montiel, quién atendió al niño afectado, sobre la situación planteada por los padres del jardín Corazón de Tiza, expresó que aún la meningitis no está confirmada, “el niño sufrió una caída con un golpe en la cabeza el pasado lunes, se decide su traslado a la ciudad de Salta para un mejor diagnóstico y descartar lesiones internas, allí se le realiza una punción par un análisis y el resultado de los médicos del Materno Infantil menciona la presencia de un líquido claro como indicativo de un probable caso de meningitis viral, ellos hablan de probable por lo que aún no está confirmado, la confirmación o no la tendremos posiblemente el próximo lunes, pero lo que es importante es saber que no hay riesgos, que el niño está bien y que solo le trataron la sintomatología, es decir que no hubo aplicación de antibióticos, estuvo internado desde el lunes 21 hasta el miércoles 23 día en que fue dado de alta”, informó el Dr. Montiel, quien anticipó su visita para hoy,