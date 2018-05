Menos Sísifo y más Einstein

Las tormentas económicas nos angustian, pero deberíamos aprender a mirar cómo funcionan los países que progresan, y también escuchar a sabios, como Albert Einstein y a las enseñanzas de la mitología clásica.

Las crisis económicas en general son inherentes al mecanismo de funcionamiento de mercado y básicamente se presentan en el así llamado mercado de capitales cuando, debido a una etapa de euforia, la "conducta de manada" empuja a los agentes económicos masivamente a la compra de valores que proporcionan rendimientos.

Esta conducta se mantiene hasta que algunos agentes consideran que los precios de esos activos difícilmente continúen subiendo y deciden entonces venderlos, o bien, aparecen las crisis cuando se satura el mercado porque, como en los juegos del tipo "cadenas de San Antonio", o "Juegos Ponzi", ya no quedan compradores.

Se pone entonces de manifiesto la "volatilidad" de los precios de estos valores, debido a que, a diferencia del mercado de manzanas, por ejemplo, en el que difícilmente se puedan vender aquellas que no se han consumido, en el mercado de valores los mismos que antes compraban ahora se suman a quienes venden y provocan en consecuencia bruscas oscilaciones en los precios. Por supuesto, como los valores incluyen las acciones de las sociedades anónimas, si estas son hegemónicas en la economía, la caída en los precios de estos valores genera una grieta con respecto a la valoración del capital de esas empresas. Así, muchas de estas se encaminan a la quiebra, además de crearse un clima de desconfianza generalizado porque el conjunto de agentes prefiere "desensillar hasta que aclare", a la vez que las empresas se abstienen de invertir y las familias, de consumir, lo que genera una parálisis en la economía y se produce entonces el desempleo.

Nuestra historia traumática

¿Por qué la Argentina tiene crisis económicas con tanta frecuencia y regularidad?

En nuestro país, las crisis se originan de manera diferente. Si bien, en general, las crisis mundiales no necesariamente rozan en todos los casos a la Argentina, esto se debe menos a las habilidades de los gobiernos de turno en evitarlas que al hecho de carecer nuestra economía de un mercado de capitales de importancia, cumpliéndose el refrán: "el que nada tiene, nada tiene que perder".

La Argentina tiene, históricamente, una fuerte dependencia del sector externo que se remonta a su propia historia y, curiosamente, los intentos, a partir de la década de los cuarenta del siglo pasado para "romper la dependencia", no hicieron más que incrementarla.

En efecto, la "vieja" dependencia hacía que las crisis mundiales impactaran en la Argentina, en una época, fines del Siglo XIX, en que nuestro mercado de capitales era lo suficientemente importante al punto de poder trasladar una crisis propia, la de 1890, al mercado bursátil de Londres.

Pero esa "vieja" dependencia, lograba que nuestras crisis desaparecieran al mismo tiempo que se superaban en las economías mundiales.

Por el contrario, cuando "se rompió la dependencia" a través del intento de producir internamente lo que antes se importaba y "no necesitar" exportar, puesto que tampoco -supuestamente- se necesitaría importar, la Argentina se encontró con que, lejos de "no necesitar importar", solamente cambió lo que importaba: antes, eran bienes finales producidos en varias economías, y ahora bienes de capital e insumos, más concentrados en las pocas economías que los producían, habiendo por otra parte "quemado las naves" y destruido el potencial exportador ya que "ahora no era necesario" vender nuestras carnes y otros productos al mundo.

La destrucción de la industria

Paralelamente, en el transcurso de los años que median entre la década de los cuarenta del siglo pasado y el presente, los activos que la Argentina disponía al comienzo de esta experiencia sustitutiva de importaciones, tales como la fábrica de aviones, fundada en 1927, los ferrocarriles que constituían la red más extensa de América del Sur, junto a muchas industrias altamente eficientes, desaparecieron, o continuaron en algunos casos, pero protegidas por altos aranceles, además de concentradas mayoritariamente en pocos kilómetros cuadrados alrededor de la Capital Federal y produciendo a altos costos internacionales.

El campo exportador, paradójicamente, que "ya no era necesario", aunque su producción se extiende por toda la geografía nacional, sobrevivió, pese a todos los intentos explícitos o implícitos para destruirlo, pero en cambio sí se tuvo éxito en impedir la expansión de la minería y de otras actividades, siguiendo una "lúcida" política de defensa del ambiente, y de ataque a las posibilidades de reducir el desempleo...

Sin embargo, algo había que hacer para, al menos, atenuar en parte el crecimiento de la oferta de trabajo para la que no había empleo genuino, excepto el mínimo que proveía la "industria nacional" concentrada en los pocos kilómetros cuadrados en torno a la Capital Federal. Las provincias se aplicaron entonces a emplear a la población que no lograba migrar hacia la región que proporcionaba los escuálidos empleos - la "industria nacional"- y, como la pasión por gastar de los gobiernos argentinos es irrefrenable, ningún ingreso tributario propio o cedido por el gobierno nacional alcanzaba para pagar estos gastos.

