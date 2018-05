Salta supera el promedio de crecimiento nacional de la matrícula del nivel inicial

La Provincia de Salta avanza de a poco hacia la obligatoriedad de la sala de cuatro años, como lo exige la Ley nacional 27.045, de 2014. Según aseguró la coordinadora de Nivel Inicial de la Provincia, Roxana Chocovar, se busca progresar en la universalización de las salas de cuatro el año próximo para que en 2020 sea obligatorio para las familias enviar a niños y niñas de esta edad a los jardines de infantes.

Según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación (OAE), el jardín de infantes es el nivel que más crece en el sistema educativo de la Argentina y en Salta ha aumentado más que el promedio nacional. Entre 2011 y 2016, en todo el país se incorporaron al jardín de infantes 202.392 niños y niñas, lo que implica un incremento del 12,9%. Salta es una de las provincias que ha crecido más en el nivel inicial que el promedio nacional en estos cinco años, con un 19,6 por ciento.

Ayer, los jardineritos salieron a celebrar su día con juegos en distintos puntos de la ciudad.

Desde el Ministerio de Educación revelaron que en Salta está cubierto el 98 por ciento de la sala de 5 -el 2 por ciento restante está en escuelas de zonas rurales, con un solo docente, en salas de multiedad y de multinivel. Además, se cubre un 87% de la sala de cuatro y casi un 20%, de la de 3. "Estamos trabajando para ampliar la cobertura de las salas de 4 en 2019 para llegar a 2020 con el 100 por ciento cubierto", aseguró Chocovar, quien aclaró que se está empezando a universalizar la sala de 3 años.

En Salta es obligatoria la asistencia a la sala de 5 años, según la Ley de Educación de la Provincia 7.546. En el artículo 23 de esta normativa, se plantea que "el Estado provincial expandirá gradualmente los servicios de educación inicial en todo el territorio provincial, a través de la universalización de salas de cuatro años de edad". Cuando esto se logre, será obligatorio que niños y niñas asistan a la sala de 4.

Según los datos actualizados de 2018, en toda la provincia hay 21.738 niños escolarizados en sala de 5 años; 16.731, en sala de 4 y 3.278, en sala de 4. Estas cifras solo se refieren a la gestión pública.

Chocovar manifestó que, para dar respuesta a las salas de 4, desde su área están trabajando con Infraestructura "porque el crecimiento de la matrícula tiene directa relación con la necesidad de creación y construcción de infraestructura". Contó que Nación y Provincia trabajan de manera articulada para generar los espacios físicos para la cobertura de las salas y para la ampliación de la matrícula. La funcionaria relató que se han reformulado o sustituido instituciones que eran muy precarias para el nivel inicial, que se han abierto escuelas infantiles y que se han construido salas de 4, 3 y 2 años. Señaló que desde el Ministerio de Educación se firmaron convenios con diferentes fundaciones, que ponen los espacios físicos, mientras desde la cartera educativa brindan la asistencia pedagógica. Chocovar destacó la ampliación de la oferta de formación docente en distintos municipios de la provincia.

Los datos de Salta

Según el informe "El nivel inicial creció pero la cobertura aún es deficiente", realizado por el OAE, Salta ha crecido en el acceso a nivel inicial (19,6) más que el promedio nacional (12,9%), entre 2011 y 2016. Sin embargo, algunos indicadores no son tan favorables para la provincia.

La tasa neta de matriculación, que muestra el porcentaje de la población que está escolarizado en el nivel educativo que corresponde a su edad, Salta es la provincia con el menor indicador en nivel inicial, con el 63,6%.

La tasa bruta de matriculación muestra el total de estudiantes matriculados en un nivel educativo, más allá de su edad, expresado como porcentaje de la población que, por su edad, corresponde a ese nivel educativo. Salta es la jurisdicción con el menor indicador en este nivel: 63,8%.

Este informe fue elaborado con datos de la Secretaría de Evaluación Educativa y de los Relevamientos Anuales de la Dirección de Información y Estadística Educativa, de la Dirección Nacional de Planeamiento de Políticas Educativas, de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, del Ministerio de Educación de la Nación.

En el sitio http://argentinos porlaeducacion.org/Salta hay una plataforma interactiva con los datos del sistema educativo de Salta.

Mejores efectos por la temprana escolarización

El director ejecutivo de OAE, Ignacio Ibarzábal, dialogó con El Tribuno sobre la conveniencia del comienzo de la escolarización a edades tempranas. “Hay distintas posiciones pero en el último tiempo se generó cierto consenso, al menos en el ámbito de las políticas públicas, en que aumentar la cobertura hacia los años menores, es decir, una inserción más temprana, tiende a tener efectos positivos en el rendimiento a lo largo de toda la trayectoria escolar”. Menciona un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que hace un análisis de las pruebas Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), y dice que donde hay escuela preescolar los desempeños en matemática mejoran. Ibarzábal agregó: “Si se analizan los datos de (las pruebas) Aprender 2017, los alumnos que declaran haber asistido a sala de 3 o anterior muestran mejores desempeños en secundaria, tanto en lengua como en matemática. Sin embargo, eso no es tan claro en primaria, no se ve esa correlación”.

El director del Observatorio aclaró que el hecho de que haya una correlación, no implica que haya causalidad. “Si vemos que en Aprender les va mejor a los alumnos que fueron a preescolar, no necesariamente es por ese factor porque hay otros factores concomitantes, como nivel socioeconómico, gestión pública o privada y demás”.

Si bien muchos consideran que es mejor aumentar la cobertura hacia abajo, algunos especialistas, como Carolina Snaider y Mariano Narodowski, señalan que esta conclusión se basa en experiencias puntuales, muy bien diseñadas, con un costo alto por alumno. Entonces sostienen que es temerario asumir que solo por aumentar la oferta, va a haber luego una mejora en los desempeños.

“Hay muchos funcionarios que creen que aumentar la cobertura va a mejorar los desempeños. Hay algunos especialistas que advierten que no necesariamente va a ser así. Hay que aumentar la oferta pero sin descuidar la calidad porque ahí está el ‘quid’ de la cuestión”, cerró Ibarzábal.