Buen arranque en Roland Garros

El tenis argentino, después de que Federico Delbonis y Guido Andreozzi abrieran el domingo Roland Garros con sendos triunfos, continúa su camino perfecto: Diego Schwartzman y Marco Trungelliti también saltaron el primer obstáculo. Hoy será el turno de Juan Martín del Potro, que enfrentará, no antes de las 6 (hora de nuestro país) al local Nicolas Mahut.

Otros dos argentinos, Guido Pella y Horacio Zeballos, podían clasificarse también ayer, pero la lluvia interrumpió sus partidos y obligó a reprogramarlos para hoy, cuando los jugadores albicelestes se habían adelantado en el marcador, lo que invitaba al optimismo.

Todo parece por ahora funcionar a la perfección para el tenis argentino, que sigue conteniendo el aliento a la espera de saber si su gran estrella, Juan Martín del Potro (número 6 mundial) puede finalmente jugar.

Es que la Torre de Tandil llega al torneo recuperándose contrarreloj de la lesión en un aductor que lo obligó a abandonar hace diez días en Roma y todavía no despejó la incógnita sobre su participación, aunque el encuentro está programado.

Por su parte, Diego Schwartzman, duodécimo del mundo, tuvo un plácido primer partido en este Roland Garros: 6-1, 6-3 y 6-1 contra el francés Calvin Hemery.

Schwartzman cumplió por lo tanto los pronósticos ante un jugador de 23 años que participaba con una invitación (wild card) de los organizadores y en la segunda ronda se enfrentará al checo Adam Pavlasek (185º).

“No es fácil saltar a la cancha sabiendo que tienes un partido con muchas chances de ganar y accesible. Hice un gran partido, sin grandes errores. Me mantuve concentrado y lo hice muy bien”, declaró en conferencia de prensa después de su buen debut.

Cabe destacar que el tenista bonaerense de 27 años nunca superó la tercera ronda en Roland Garros, pero en los últimos torneos del Grand Slam fue cuartofinalista en el Abierto de Estados Unidos y llegó a octavos en el Abierto de Australia.