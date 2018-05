Para un medio nacional, la falta de liderazgo complica a los gobernadores

Hay negociaciones minuto a minuto de cara a la sesión de mañana del Senado por las tarifas. Hasta última hora de ayer, según distintas fuentes relevadas por la nacion, el peronismo sumaría los votos necesarios para aprobar el proyecto que viene de Diputados y que retrotrae las tarifas a noviembre de 2017. Un problema que enfrenta la Casa Rosada es que no hay un claro liderazgo entre los gobernadores y eso complica las conversaciones, según publicó hoy diario La Nación.

En un intento por evitar el veto de la ley, el presidente Mauricio Macri hizo una fuerte presión política pública sobre los senadores y gobernadores del peronismo al pedirles que no sancionen la ley y acusarlos de seguir a Cristina Kirchner .

‘De un lado te quieren dejar pegado a Cristina y del otro, a Macri; que la terminen. Se llegó hasta acá porque el Gobierno se negó a negociar. (Federico) Pinedo dejó plantado a (Miguel Ángel) Pichetto cuando ellos llamaron a juntarse‘, apuntó un senador peronista cordobés. La referencia es al encuentro que se canceló antes de que el oficialismo terminara proponiendo como alternativa la reducción del IVA a las tarifas.

En la Rosada tienen expectativas en la ascendencia de gobernadores más ‘cercanos‘, como Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Gustavo Bordet, sobre sus senadores. El cordobés y el entrerriano están en Tailandia, donde comparten una gira comercial con Miguel Lifschitz . Por su lado, el tucumano Juan Manzur está en Brasil, también en una misión oficial.

Referentes del peronismo de San Juan y Tucumán coincidieron en que fue un ‘error‘ del Gobierno interpretar que Urtubey representaba a los gobernadores opositores. ‘En la reunión con Macri habló a título personal y no en nombre del resto‘.

Hace una semana el salteño fue recibido por el Presidente e insistió en la reducción del IVA en los servicios públicos, una posición que también planteó Schiaretti. ‘Sus senadores no bajarán‘, habría sido el comentario de Macri a un ministro.

Rodolfo Urtubey y los senadores Dalmacio Mera (Catamarca), Carlos Espínola (Corrientes) y Guillermo Snopek (Jujuy) firmaron en disidencia parcial el despacho y le dieron luz verde al proyecto para su debate en el recinto. Ayer el vocero de Espínola ratificó a la nacion que ‘votará con el bloque‘. Igual camino seguía, hasta ayer, el cordobés Carlos Caserio.

Que el bloque de los gobernadores no sea homogéneo y no responda a un liderazgo definido altera las negociaciones que intenta la Casa Rosada. No hay ninguno que represente al resto y para que uno actúe como vocero se requiere un acuerdo.

Un dirigente de una provincia del norte afirmó: ‘Que se preocupen por su propia gente; por los radicales que les reclaman espacio o por Lilita, que les armó un escándalo con las tarifas. Es un verso que quieren negociar; solo querían ganar tiempo‘.