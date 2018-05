Un pitbull desgarró las mejillas de un nene que acompañaba a su abuelita a trabajar

Otra vez un pitbull es noticia por sus feroces ataques. Esta vez la víctima es un niño de 11 años, a quien le desgarró las mejillas.

El papá del menor, quien pidió reserva de nombre, contó a El Tribuno: “El ataque se produjo en momentos en que el pequeño acompañaba a su abuela a trabajar. Siempre lo hace, porque ella trabaja limpiando una casa de familia. El perro rompió las cadenas, se escapó y lo mordió. Luego lo dejó”. Los tarazcones certeros, perforaron y desgarraron la carita del chico.



El chico fue internado en el hospital Materno Infantil donde recibió excelente atención, según contaron los familiares. Se encuentra en estado de observación y evoluciona favorablemente.

“Gracias a Dios las mordeduras no comprometieron sus ojos, pero estuvieron cerca. Además de la heridas de la foto, en la otra mejilla fue aún peor ya que se le veía hasta el hueso. Mi hijo no quiso llorar y se aguantó el dolor para no preocupar a su abuela”, relató su padre, quien aclaró que los propietarios del animal mostraron buena predisposición y se hicieron cargo de la situación.