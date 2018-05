A 49 años del Cordobazo: videos e imágenes

"Hay momentos en que el pueblo sintetiza en la acción los pasajes más significativos de su historia." Esta frase de Agustín Tosco sirve para reflejar lo que fue el Cordobazo, la gesta obrero-estudiantil que puso en jaque a la dictadura de Juan Carlos Onganía. Tuvo lugar hace 49 años, un 29 de mayo de 1969, y Tosco, dirigente de Luz y Fuerza, fue uno los conductores más importantes de ese episodio y de la historia del movimiento obrero argentino.

El 29 y 30 de Mayo de 1969 Córdoba fue el corazón de una rebelión popular que precipitó el final de la dictadura de Onganía y definió al Movimiento Obrero como principal motor de las luchas sociales. A 49 años del #Cordobazo, homenajeamos a lxs obrerxs y estudiantes de esa gesta. pic.twitter.com/LOaLsoL4ss

— Gabriela Estévez (@gabiestevezok) 29 de mayo de 2018

Nuestro homenaje a 49 años del #Cordobazo pic.twitter.com/lqYVLWRCV2

— Espacio Memoria (@espacio_memoria) 29 de mayo de 2018

A 49 años del “Cordobazo” la cobertura de mi viejo, Sergio Villarruel, para Canal 13, el 29 y 30 de mayo de 1969. Después, lo llamaron para sumarse al equipo de trabajo en https://t.co/OXZLeMUd0v. Así llegamos los “villita” a la “capital”. Se te extraña viejo! pic.twitter.com/miX69Ei9BW — claudio villarruel (@Villarruel_clau) 29 de mayo de 2018

Las imágenes

"Todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su compañero y su hermano". Agustín Tosco.

En Córdoba, uniendo pasado y presente

Los gremios nucleados dentro de las dos CGT de Córdoba realizaron hoy una marcha y un acto frente a la plaza "Agustín Tosco", en avenida Vélez Sarsfield y bulevar San Juan. Los sindicalistas se aglomeraron bajo las consignas “No al tarifazo”, “No al Fondo Monetario Internacional”, y “No a las reformas laboral y previsional”.

En el acto no hubo oradores pero se leyó un documento. "Estamos hoy aquí, en primer lugar, para conmemorar aquella jornada y rendir homenaje a los dirigentes gremiales y al pueblo que la hicieron posible. Pero también para expresar nuestro compromiso de resistencia a las políticas del mismo origen que aquellas de 1969 y que ahora pretenden imponerse desde un gobierno nacional electo democráticamente por la voluntad mayoritaria de los ciudadanos", señaló el documento.

"La Historia se hace en las calles"

A 49 años del #Cordobazo recordamos a Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres, dirigentes sindicales que encabezaron una protesta obrero-estudiantil y que devino en un estallido social que jaqueó a la dictadura cívico militar de Onganía pic.twitter.com/fFq1nV9CZw

— Gabriela Estévez (@gabiestevezok) 29 de mayo de 2018

El balance de Tosco

"El saldo de la batalla de Córdoba es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una página en la historia argentina y latinoamericana que no se borrará jamás. En las fogatas callejeras arde el entreguismo, con la luz, el calor y la fuerza del trabajo y de la juventud, de jóvenes y viejos, de hombres y mujeres. Ese fuego que es del espíritu, de los principios, de las grandes aspiraciones populares, ya no se apagará jamás. En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad soberana del pueblo, partimos esposados a bordo de un avión con las injustas condenas sobre nuestras espaldas. Años de prisión que se convierten en poco menos de siete meses, por la continuidad de esa acción que libró nuestro pueblo, especialmente Córdoba, y que nos rescata de las lejanas cárceles del sur, para que todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su compañero y su hermano".