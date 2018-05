Un director técnico argentino le pegó a Sampaoli

La Selección argentina se despedirá del país en la Bombonera ante la débil y poco conocida Haití. Juan Amador Sánchez, exfutbolista surgido en Huracán y con paso por Boca Juniors y River Plate, quien fue director técnico de la selección centroamericana, contó para los medios televisivos detalles del rival de esta noche. El exdefensor también habló de la Selección y de Jorge Sampaoli, con quien fue muy crítico al acusarlo directamente de haber intentado quedarse con su puesto.

“En Perú tuve un episodio que no me gustó. Sampaoli se portó muy mal conmigo. Estaba tambaleando en el puesto de DT y el se tiró de cabeza para ser mi reemplazante”, denunció el actual mánager de Platense.

Sánchez además expresó que “es la primera vez que no estoy identificado con Argentina”.

Concluyendo con el tema Selección, habló sobre la ausencia de jugadores desequilibrantes en la lista de 23 que irán al Mundial.

“Es un desperdicio que un goleador como Mauro Icardi se haya quedado afuera del Mundial. Y Ricardo Centurión es un jugador desequilibrante, no entiendo cómo no lo llevaron: elude a un alemán como si eludiera un sándwich”.

En otro orden, Juan Amador Sánchez contó sobre el rival de Argentina que “el jugador de Haití juega como vive: al límite. En el último año se fueron a jugar muchos chicos al extranjero”.

Y amplió: “Los jugadores haitianos son rápidos, pueden correr dos días seguidos. La alimentación es un verdadero problema, cuando jugábamos algún picado les sacábamos mucha diferencia. Haití es el país más pobre del mundo, sobre todo después del terremoto. Los jugadores de Haití disfrutan el partido con Argentina porque en el hotel tienen las cuatro comidas y se pueden bañar con agua caliente. A veces se quedan una hora en la ducha porque saben que vuelven a su país y no tienen agua potable"”.

El mánager de Platense además contó las penurias y el drama que sufre el pueblo haitiano: “Tuve la suerte de ser el único DT extranjero en vivir en Haití. Después del nacimiento de mis hijos, lo más grande que me pasó fue vivir en ese país. A las 19 horas te cortan la luz, se muere mucha gente súbitamente y no hay agua potable”.