Encontraron a Santino, el perro por el que ofrecían un auto de recompensa

Las redes explotaron de alegría por la aparición de Santino, el labrador que había sido llevado por unos ladrones cuando desvalijaron la casa de su dueña Gladys Peralta en Tandil.

Durante un mes, Gladys publicó en sus redes fotos del perro y el caso recaló a nivel nacional inclusive. Hasta ofreció su auto, un Fiat 128 modelo 89, en recompensa a las personas que puedan aportar datos sobre el paradero de Santino.

Por suerte, la entrega del auto no fue necesaria ya que un vecino logró encontrar el perro en la calle. En la publicación que Gladys Peralta realizó tras el reencuentro con Santino, relató: "Gracias al señor que me lo devolvió, lo encontró en la calle hace un rato y lo retuvo en su casa y no quiso llamarme. Él se vino en moto, con un pie quebrado y me dijo que tenía a Santino".

La publicación fue acompañada de un video en el que se ve el reencuentro del animal con su dueña y la alegría, al igual que en el momento de la búsqueda, se viralizó también por las redes.