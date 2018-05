El seleccionado salteño no levanta en el Argentino U15

El básquet argentino sigue posando su mirada en Salta, esta vez con la disputa del Campeonato Argentino U-15. Ayer se disputó la segunda jornada con partidos desde las 9 hasta cerca de las 23 en el estadio polideportivo Delmi y el microestadio.

El seleccionado salteño que dirige Sergio “Patón” Arévalos no pudo torcer la historia al perder sus dos presentaciones de ayer y ya son tres, sumando la producida el lunes.

Salta enfrentó a Neuquén por la mañana y perdió 89 a 43; Francisco Biagini fue el goleador de los locales con 16 puntos.

Salta volvió a presentarse por la tarde, esta vez frente a Río Negro por la zona 4. La derrota volvió a decir presente esta vez por 68 a 38.

Los locales comenzaron muy inconexos; tal vez cansados por haber jugado por la mañana y recién pudieron anotar sus primeros dos puntos a los 6 minutos del primer cuarto (para un total de 7 en todo el parcial). En la vereda opuesta, Río Negro estuvo certero para marcar -provocó varias perdidas- y veloz para anotar.

En busca de resarcirse de la derrota de ayer ante Entre Ríos, los rionegrinos no se relajaron y culminaron los 20 primeros minutos de juego en la delantera por 35 a 13. El complemento mostró una mejoría en el conjunto salteño; sin embargo, no alcanzó para poner en aprietos a los patagónicos que le sacaron jugo a cada error contrario para asegurar la victoria por 68-38.

El seleccionado salteño cerrará hoy su participación en la primera fase enfrentando a Entre Ríos, el vigente campeón, a partir de las 17 en el estadio Delmi.

La segunda jornada también dejó triunfos holgados de Buenos Aires y Córdoba. Buenos Aires venció a Chubut por 109 a 42 y Córdoba derrotó a Santiago del Estero 111 a 56; estos resultados los colocan en la cima de las zonas 5 y 1, respectivamente con 4 puntos. En tanto, en el grupo 2 los punteros son La Rioja y Corrientes con 3; el grupo 3 tiene a Tucumán y Febamba con 4. Por último, la zona 4 también dos líderes que son Entre Ríos y Neuquén, ambos con cuatro unidades.

Los resultados

Bs. As. 109 - Chubut 42

Formosa 86 - S. Juan 76

Neuquén 89 - Salta 43

S. Cruz 48 - Entre Ríos 94

La Rioja 69 - Corrientes 50

San Luis 38 - Tucumán 81

S. del Est. 56 - Córdoba 111

Misiones 51 - FeBAMBA 81

San Juan 75 - Chaco 69

Chubut 61 - Formosa 59

Salta 38 - Río Negro 68

S. Cruz 54 - Neuquén 65

La Pampa 28 - Santa Fe 105

Jujuy 30 - Mendoza 141

Para este miércoles

A las 9

Neuquén vs. Entre Ríos

Río Negro vs. Santa Cruz

A las 11

Chaco vs. Buenos Aires

San Juan vs. Chubut

A las 13

Jujuy vs. S. del Estero

La Pampa vs. La Rioja

A las 15

Santa Fe vs. Corrientes

San Luis vs. Misiones

A las 17

Entre Ríos vs. Salta

Río Negro vs. Neuquén

A las 19

Buenos Aires vs. Formosa

Chubut vs. Chaco

A las 21

Mendoza vs. Córdoba

FeBAMBA vs. Tucumán