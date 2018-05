Charly y Luciano Pereyra, favoritos en los premios Gardel

Con sus álbumes “Random” y “La vida al viento”, respectivamente, Charly García y Luciano Pereyra son los artistas más nominados con destacados en siete categorías, en la gran noche de la música que se celebrará hoy.



En la lista le siguen Axel con cuatro y Soda Stereo con tres.

Por su parte, tienen dos nominaciones Fito Páez, Teresa Parodi, Los Fabulosos Cadillacs, Sandra Mihanovich, Los Pericos, Miranda, Dante Spinetta , Florencia Paz, Jimena Barón y Huevo.

En tanto, para la categoría Canción del Año, rubro en el que puede votar el público, compiten Charly García, Axel, Luciano Pereyra, Teresa Parodi y Dante Spinetta.

Nominados especiales



Amelita Baltar , quien tiene su disco “Amelita Baltar Sinfónica” como nominado en la categoría mejor álbum artista femenina de Tango, comentó que “Los premios Gardel son algo serio y lo celebro. Yo hace cinco o seis años atrás lo gané por un disco que compartí con muchos rockeros como Spinetta, Fito Páez y Pedro Aznar, entre otros. Ahora grabé este con la Orquesta Filarmónica de Montevideo, que es un gran trabajo y que sigo presentando en vivo de manera constante. Así que más no puedo pedir. Me están pasando cosas muy lindas con este álbum”.

Por su parte, Nahuel Pennisi comentó que “Ser parte de esta fiesta de los 20 años de los Gardel como nominado me pone muy contento y estoy muy agradecido de poder compartirlo con tantos grandes de la música argentina cualquiera sea el estilo. El disco sigue creciendo, la gente cada vez más conoce los temas nuevos, así que estoy muy conforme porque fue una apuesta fuerte que grabé en Los Angeles con todos temas propios”. Se refería a su trabajo “Feliz”, que aparece en la categoría mejor álbum instrumental fusión world music.

Jairo también está nominado por su material en vivo y a dúo con Juan Carlos Baglietto, Teatro Opera 2017, en la terna mejor álbum artista canción testimonial y de autor: “Me honra estar nominado y me gusta que premien a los músicos porque si hay algo que caracteriza a la Argentina es la música.

También expresó su felicidad por estar nominado su trabajo “Odisea” como mejor álbum grupo pop, Joaquín Levinton, vocalista de Turf: “Es un placer y un honor que nos nominen para el premio más prestigioso de la música argentina. Y más con este disco que es el primero en diez años y que nos representa muchísimo”.

“Muy contento de ser parte de esta ceremonia con tantos amigos músicos. Más allá de la nominación (por El encuentro), que agradezco, el disco está teniendo una respuesta alucinante entre la gente y eso me pone muy feliz porque lo mío como solista es muy reciente, con canciones muy personales y sin una idea inicial de cortarme solo y mucho menos como cantante. Así que todo lo que vino después es bienvenido e inesperado”, dijo Bambi Moreno Charpentier, sobre su debut en solitario tras la separación de Tan Biónica.

Estos premios culminan con la entrega del Gardel de Oro, reconocimiento que recibieron, entre otros, Sandro, Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, León Gieco y el mismísimo Charly. El año pasado se llevó esa estatuilla Abel Pintos. El jurado está integrado por músicos, periodistas, productores, ingenieros de sonido y personalidades de la música.