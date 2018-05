Piden ayuda para trasladar el cuerpo de su hijo desde la Patagonia a Salta

Un matrimonio pide desesperadamente ayuda para trasladar a Salta los restos de su hijo, quien tomó la drástica decisión de terminar con su vida en la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz.

Yonatan Franco Chocobar tenía 22 años y trabajaba como albañil. El domingo pasado, alrededor de las 3.30, su cuerpo sin vida fue hallado por su hermana y su cuñado en una vivienda de la calle Parque Industrial al 700 de Río Gallegos.

"Mi hijo se fue en marzo del año pasado hacia el sur a trabajar como albañil. Como mi hija y mi otro hijo ya vivían allá en el sur, él se fue a vivir con ella, que alquila una casa. No sé qué le pasó. Me dieron esta terrible noticia el domingo por la madrugada", se lamentó Graciela Alderete, de 60 años, madre del joven, pensionada y domiciliada en el barrio 1 de Mayo de Salta Capital.

La mujer contó que existen diferentes versiones sobre lo ocurrido pero señaló: "No sabemos con exactitud lo que pasó. El celular de él está secuestrado. Jamás imaginamos que podía tomar esta determinación. Aún están investigando", sostuvo Luis Chocobar, de 56 años, padre del joven.

Traslado

El matrimonio llegó a la redacción de El Tribuno ayer cerca del mediodía para hacer público su pedido de ayuda, junto con el secretario del interior de la Federación de Centros Vecinales (FeCeVes), Walter Ignes.

"Le pido al Gobierno de la Provincia que me facilite el traslado aéreo del cuerpo de mi hijo. Me urge por mi familia, que está destruida. Solo queremos que lo traigan para poder sepultarlo dignamente", manifestó Chocobar.

El padre además informó que acudieron a la Casa de Gobierno a presentar una nota que elaboraron con la ayuda de la FeCeVes.

"Hasta el momento no tenemos una solución. Hace rato recibí un llamado en el que me informaban que me pueden ayudar con $6.000 pero el traslado está valuado en $65.000 aproximadamente", aseguró Chocobar.

El padre comentó además que atraviesan una difícil situación económica. "Actualmente soy desocupado porque tenía mi pensión por invalidez, que me quitaron hace poco por decreto del Gobierno nacional. Estoy dispuesto a pagarle al Gobierno Provincial el traslado en cuotas", recalcó.

La hermana del muchacho fallecido, según contaron los padres, también está realizando gestiones en el Gobierno de Río Gallegos para que los ayuden a trasladar el cuerpo pero hasta ahora le dieron respuestas negativas.

Respuesta

El Tribuno consultó sobre el caso al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Salta.

Desde la cartera respondieron: "La familia vino al Ministerio, fue recibida y se les está gestionando una reunión para mañana (por hoy) con el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, ya que ese es el organismo que proporciona este tipo de ayuda".