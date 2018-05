Dolores Avendaño, ilustradora de Harry Poter, con su muestra en el Bellas Artes

Esta es una nueva visita a Salta de la dibujante que se hizo famosa ilustrando los libros de la saga de Harry Potter en su edición en castellano.

Esta vez, la artista expondrá los trabajos que hizo inspirados en su otra faceta personal, la de runner. Efectivamente, Dolores es una corredora que ama andar por las extensiones solitarias del país y de allí rescata imágenes y logros a los que se refiere en sus clases motivacionales.

Cuando Dolores estudiaba en los Estados Unidos, uno de sus profesores la animó a abandonar los estudios porque “esto no es para ti”. Pero ella insistió y a los pocos años estaba ilustrando para todo el mundo de habla española, la novela de J. K. Rowling. Quizás el trabajo más taquillero de la ilustradora y atleta. Sin embargo, las ilustraciones de Potter son apenas una puerta de entrada a su universo, un universo delicado y frondoso, de ensoñaciones casi naïves y una ternura que escudriña los rincones más oscuros y diáfanos de la infancia.

Avendaño también ilustró On Halloween Night, de Ferida Wolf y Dolores Kozielski, La liebre dorada, de Silvina Ocampo, hasta el El Arca de Noé, El mago de Oz y El Circo.

De su experiencia atlética, la que más la marcó, es del Glaciar Marconi. “Eramos tres. Ibamos encordados, por las grietas. Es un paisaje imponente y sentís muy fuerte lo poderosa que es la naturaleza. Me encanta la naturaleza. Creo en Dios, en un sentido amplio. Y cuando estoy en la naturaleza siento la presencia de Dios”, dice esta artista y atleta. Un mundo para descubrir.